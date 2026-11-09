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Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 15.00 Stadio Tre Fontane

Pertandingan akan disiarkan langsung di Disney+. Layanan tersebut dapat diakses melalui langganan, dan pertandingan bisa disaksikan secara streaming di semua perangkat yang kompatibel.

Stadion Tre Fontane di Roma menjadi tuan rumah pertandingan antara Roma dan Servette di Women's Champions League. Roma berupaya menjaga konsistensi di Eropa setelah mengawali musim dengan meyakinkan di Serie A.

Gianpiero Piovani memiliki tim yang tengah dalam kondisi sangat baik di kompetisi domestik. Empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di liga dan piala menunjukkan solidnya tim, termasuk lewat penampilan apik melawan lawan-lawan papan atas.

Servette, yang ditangani Cristian Toro Maspero, datang ke Roma dengan performa yang naik turun di kompetisi Eropa. Tim asal Swiss itu bergantian mencatat hasil gemilang dan mengalami kemunduran dalam beberapa pekan terakhir, sehingga sulit memprediksi Servette seperti apa yang akan tampil di Stadion Tre Fontane.

Rekor pertemuan kedua tim berpihak kepada tuan rumah. Roma sudah menghadapi Servette di babak kualifikasi Women's Champions League dan menang meyakinkan dalam kedua pertemuan tersebut.

Servette menghadapi tantangan berat, tetapi tim-tim Swiss pernah menunjukkan kemampuan untuk mengejutkan lawan di pentas Eropa. Toro Maspero harus menemukan cara yang tepat untuk meredam Roma, yang jarang memberi ruang kepada lawan saat bermain di kandang.

Pilihan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung melalui televisi dan streaming tercantum di bawah ini.

Kabar tim

Di kubu Roma, Gianpiero Piovani belum mengumumkan adanya pemain yang absen akibat cedera atau skorsing. Perkiraan susunan pemain inti juga belum diumumkan dan akan diperbarui beberapa jam menjelang sepak mula.

Di kubu Servette, Cristian Toro Maspero belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi skuad. Kabar terbaru tentang pemain yang dipanggil juga baru akan tersedia menjelang pertandingan.

Performa terkini

Roma menyambut laga Eropa ini dengan catatan positif: empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Women's Champions League. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Calcio Como 1907 di liga. Sebelumnya, Roma mengalahkan Napoli Femminile 2-1 dan Juventus 5-2, menunjukkan ketajaman di depan gawang. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Chelsea di Women's Champions League, dengan skor 2-0.

Servette mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, yang semuanya berlangsung di kompetisi Eropa. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-1 atas Oud-Heverlee Leuven di Women's Champions League. Namun, tim asal Swiss itu juga menelan kekalahan telak dari OL Lyon (0-8) dan HB Køge (1-5). Secara keseluruhan, mereka mencetak sebelas gol dan kebobolan tujuh belas gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir Roma dan Servette terjadi pada 26 September 2024, ketika Roma menang 7-2 di kandang tim asal Swiss itu pada babak kualifikasi Women's Champions League. Beberapa hari sebelumnya, pada 18 September, Roma juga mengalahkan Servette 3-1 dalam laga pertama yang dimainkan di kandang. Dalam dua pertemuan yang tercatat antara kedua tim, Roma selalu menang, mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga gol.

Klasemen

Di klasemen Women's Champions League, Roma saat ini berada di posisi ke-17, sementara Servette menempati peringkat ke-13.