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Women's Champions League
team-logoRoma
Stadio Tre Fontane
team-logoServette
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Saksikan Roma vs Servette secara langsung hari ini: siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

Roma vs Servette
Roma
Servette
Women's Champions League

Cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita antara Roma dan Servette, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Women's Champions League - Pekan 4
Stadio Tre Fontane

Pertandingan akan disiarkan langsung di Disney+. Layanan tersebut dapat diakses melalui langganan, dan pertandingan bisa disaksikan secara streaming di semua perangkat yang kompatibel.

Stadion Tre Fontane di Roma menjadi tuan rumah pertandingan antara Roma dan Servette di Women's Champions League. Roma berupaya menjaga konsistensi di Eropa setelah mengawali musim dengan meyakinkan di Serie A.

Gianpiero Piovani memiliki tim yang tengah dalam kondisi sangat baik di kompetisi domestik. Empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di liga dan piala menunjukkan solidnya tim, termasuk lewat penampilan apik melawan lawan-lawan papan atas.

Servette, yang ditangani Cristian Toro Maspero, datang ke Roma dengan performa yang naik turun di kompetisi Eropa. Tim asal Swiss itu bergantian mencatat hasil gemilang dan mengalami kemunduran dalam beberapa pekan terakhir, sehingga sulit memprediksi Servette seperti apa yang akan tampil di Stadion Tre Fontane.

Rekor pertemuan kedua tim berpihak kepada tuan rumah. Roma sudah menghadapi Servette di babak kualifikasi Women's Champions League dan menang meyakinkan dalam kedua pertemuan tersebut.

Servette menghadapi tantangan berat, tetapi tim-tim Swiss pernah menunjukkan kemampuan untuk mengejutkan lawan di pentas Eropa. Toro Maspero harus menemukan cara yang tepat untuk meredam Roma, yang jarang memberi ruang kepada lawan saat bermain di kandang.

Pilihan untuk menyaksikan pertandingan secara langsung melalui televisi dan streaming tercantum di bawah ini.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Roma vs Servette

Manajer

  • G. Piovani

Di kubu Roma, Gianpiero Piovani belum mengumumkan adanya pemain yang absen akibat cedera atau skorsing. Perkiraan susunan pemain inti juga belum diumumkan dan akan diperbarui beberapa jam menjelang sepak mula.

Di kubu Servette, Cristian Toro Maspero belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi skuad. Kabar terbaru tentang pemain yang dipanggil juga baru akan tersedia menjelang pertandingan.

Performa terkini

ROM

ROM - Performa

MIL
M4-2
JUV
M2-5
CHE
K2-0
NAP
M2-1
COM
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SER

SER - Performa

PRA
K3-2
PRA
M3-0
OLL
K0-8
HBK
K5-1
OUD
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/17
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Roma menyambut laga Eropa ini dengan catatan positif: empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Women's Champions League. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 4-0 atas Calcio Como 1907 di liga. Sebelumnya, Roma mengalahkan Napoli Femminile 2-1 dan Juventus 5-2, menunjukkan ketajaman di depan gawang. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Chelsea di Women's Champions League, dengan skor 2-0.

Servette mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, yang semuanya berlangsung di kompetisi Eropa. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-1 atas Oud-Heverlee Leuven di Women's Champions League. Namun, tim asal Swiss itu juga menelan kekalahan telak dari OL Lyon (0-8) dan HB Køge (1-5). Secara keseluruhan, mereka mencetak sebelas gol dan kebobolan tujuh belas gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

RomaSeriServette
2
0
0
Women's Champions League Qualification
Servette badge
Servette
SER
2
Roma badge
Roma
ROM
7
FT
Women's Champions League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
3
Servette badge
Servette
SER
1
FT
10Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Pertemuan terakhir Roma dan Servette terjadi pada 26 September 2024, ketika Roma menang 7-2 di kandang tim asal Swiss itu pada babak kualifikasi Women's Champions League. Beberapa hari sebelumnya, pada 18 September, Roma juga mengalahkan Servette 3-1 dalam laga pertama yang dimainkan di kandang. Dalam dua pertemuan yang tercatat antara kedua tim, Roma selalu menang, mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
M
M
M
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
M
S
M
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
M
S
M
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
M
S
M
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
M
M
K
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
S
M
S
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
S
M
S
8
InterInterINT
311127-54
K
S
M
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
S
S
S
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
S
S
S
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
K
M
K
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
K
K
M
13
ServetteServetteSER
3102614-83
M
K
K
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
S
S
K
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
K
S
K
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
S
K
K
17
RomaRomaROM
301208-81
K
K
S
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
K
K
S
Qualification to 1/4 finals
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Women's Champions League, Roma saat ini berada di posisi ke-17, sementara Servette menempati peringkat ke-13.

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