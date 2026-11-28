Roma vs Monza akan disiarkan langsung di DAZN Italia, yang menayangkan seluruh pertandingan Serie A. Laga ini juga dapat disaksikan di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut pilihan untuk mengikuti pertandingan di TV dan secara live streaming.

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Serie A - Pekan 13 29 Nov 2026 - 12.00 Stadio Olimpico, Rome

Roma menjamu Monza di Stadio Olimpico pada pekan ke-13 Serie A. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Minggu, 29 November pukul 18.00.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini datang setelah bermain imbang 2-2 melawan PSG di Paris dalam Liga Champions. Roma unggul lewat Hermoso setelah lima menit, lalu kedudukan disamakan melalui penalti Malen menjelang akhir laga. Roma pun menahan sang juara Eropa.

Di liga, Roma tengah berada dalam performa gemilang. Kemenangan 5-1 atas Parma dan 3-0 atas Sassuolo menegaskan ketajaman serangan tim yang menempati peringkat kedua klasemen itu.

Monza asuhan Ivan Juric berada dalam posisi yang lebih sulit di klasemen, tetapi datang dengan semangat baru setelah menang 3-0 atas Fiorentina. Sebelum kemenangan itu, Monza kalah dalam empat pertandingan liga berturut-turut.

Bagi Juric, ini akan menjadi kepulangan istimewa ke ibu kota, tempat ia pernah melatih Roma pada musim gugur 2024. Di sisi lain ada Gasperini, mantan mentornya.

Berikut semua informasi mengenai waktu, saluran TV, dan streaming untuk menyaksikan Roma vs Monza secara langsung.

Kabar tim

Gasperini diperkirakan menurunkan Svilar di bawah mistar, dengan Mancini, Balerdi, dan Hermoso di lini belakang. Lulli, Cristante, Kone, dan Molina diprediksi mengisi lini tengah, sementara Dybala, Mora, dan Malen di lini depan. Roma tidak dapat memainkan Pellegrini, Rensch, dan Vasquez, serta tidak memiliki pemain yang terkena skorsing.

Juric diperkirakan mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Thiam, dengan Carboni, Goglichidze, dan Kouadio di depannya. Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas, dan Pessina diprediksi mengisi lini tengah, sementara Varela dan Robinson bermain di depan. Monza tidak dapat memainkan Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria, dan Ngonge, serta tidak memiliki pemain yang terkena skorsing. Kabar terbaru akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Roma meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya adalah hasil imbang 2-2 melawan PSG di Liga Champions, didahului kemenangan 5-1 di kandang Parma dan 3-0 atas Sassuolo. Satu-satunya kekalahan adalah hasil 3-2 melawan Manchester United, sedangkan kemenangan 5-2 di Udine melengkapi rangkaian tersebut. Secara keseluruhan, Roma mencetak 17 gol dan kebobolan 10.

Dalam periode yang sama, Monza menang sekali dan kalah empat kali. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 3-0 atas Fiorentina, setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Atalanta, 2-1 dari Bologna, 4-1 dari Napoli, dan 3-2 dari Torino. Monza mencetak 6 gol dan kebobolan 11.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir adalah kemenangan Roma 4-0 atas Monza di Serie A pada 24 Februari 2025. Dalam lima pertemuan yang tersedia, Roma meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa pernah kalah. Roma mencetak 10 gol dan kebobolan 3, sedangkan Monza belum pernah menang.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Roma menempati peringkat kedua, sedangkan Monza berada di posisi ke-14.