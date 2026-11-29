Cara menonton Real Sociedad vs Sevilla dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 15.00 Reale Arena

Real Sociedad menjamu Sevilla di Reale Arena, San Sebastian, dalam laga LaLiga antara dua tim yang terpaut dua peringkat di klasemen.

Tuan rumah datang dengan catatan buruk. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo kalah 1-2 dari Crystal Palace di Liga Europa pada Kamis setelah sempat unggul berkat gol Mamadou Sarr. Kartu merah untuk Jon Martin mengubah jalannya pertandingan.

Sebelumnya, Sociedad kalah 2-3 saat bertandang ke Racing Santander di liga. Sociedad kini menelan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir dan mengincar hasil positif di kandang untuk memperbaiki keadaan.

Sevilla datang tanpa kekalahan dalam dua laga liga terakhir. Tim asuhan Luis Garcia bermain imbang 1-1 dengan Real Betis dalam laga derbi, dengan lulusan akademi Kike Salas mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk menyelamatkan satu poin.

Mereka tampil lebih baik sepanjang sebagian besar laga itu dan menciptakan banyak peluang. Pertanyaannya, mampukah mereka membawa hasrat menyerang tersebut ke San Sebastian?

Sociedad berada di peringkat kelima dan Sevilla ketujuh, sehingga hasil laga ini penting dalam perebutan tempat di kompetisi Eropa.