Cara menonton Real Sociedad vs Rayo Vallecano dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 10.15 Reale Arena

Real Sociedad menjamu Rayo Vallecano di Reale Arena, San Sebastian, dalam laga LaLiga pada Minggu yang penting bagi kedua klub di bagian berbeda klasemen.

Tim asuhan Pellegrino Matarazzo berada di posisi kelima LaLiga dan menjalani pertandingan ini setelah meraih hasil yang beragam belakangan ini. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Lyon di Liga Europa sebelum kalah 2-1 dari Athletic Bilbao dalam laga liga terakhir, hasil yang membuat mereka semakin fokus menjelang pertandingan kandang ini.

Real Sociedad memiliki kualitas serangan yang mumpuni. Kemenangan telak 6-0 atas Lillestroem di Liga Europa dan kemenangan 5-2 di kandang Malaga dalam ajang LaLiga menegaskan bahwa mereka bisa sangat berbahaya saat sedang berada dalam momentum positif. Mengelola dua kompetisi, di Eropa dan liga, tetap menjadi tantangan utama bagi Matarazzo.

Rayo Vallecano datang dengan menempati posisi ke-12 dan membutuhkan poin. Tim asuhan Benat San Jose telah menunjukkan kemampuan meraih hasil, termasuk dengan mengalahkan Celta Vigo 3-0 dalam laga LaLiga terakhir mereka, tetapi inkonsistensi mewarnai musim mereka sejauh ini.

Tim tamu hanya sekali kalah dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Catatan itu menunjukkan laga ini bisa berlangsung lebih sengit daripada yang tergambar dari posisi kedua tim di klasemen. Rayo tidak bertandang ke San Sebastian sekadar untuk meramaikan pertandingan.

Kedua klub beberapa kali terlibat dalam pertandingan ketat belakangan ini, termasuk hasil imbang 3-3 di Vallecas pada April dan kemenangan 1-0 Rayo di Reale Arena pada Oktober 2025. Keuntungan bermain di kandang penting, tetapi Sociedad perlu menampilkan permainan terbaiknya.

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