Cara menonton Real Sociedad vs Rayo Vallecano dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 10.15 Reale Arena

Real Sociedad menjamu Rayo Vallecano di Reale Arena, San Sebastian, dalam laga LaLiga pada Minggu yang sangat berarti bagi kedua klub di bagian klasemen yang berbeda.

Tim asuhan Pellegrino Matarazzo menempati peringkat kelima LaLiga dan menghadapi pertandingan ini setelah meraih hasil yang beragam belakangan ini. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Lyon di Liga Europa sebelum kalah 2-1 dari Athletic Bilbao dalam laga liga terakhir, hasil yang membuat mereka semakin fokus menjelang pertandingan kandang ini.

Real Sociedad memiliki kualitas di lini serang. Kemenangan telak 6-0 atas Lillestroem di Liga Europa dan kemenangan 5-2 di kandang Malaga dalam ajang LaLiga menegaskan bahwa mereka bisa sangat berbahaya ketika sedang berada dalam momentum bagus. Mengelola dua kompetisi, di Eropa dan liga, tetap menjadi tantangan utama bagi Matarazzo.

Rayo Vallecano datang dengan menempati peringkat ke-12 dan membutuhkan poin. Tim asuhan Benat San Jose telah menunjukkan kemampuan meraih hasil lewat perjuangan keras, dengan mengalahkan Celta Vigo 3-0 dalam laga LaLiga terakhir mereka, tetapi inkonsistensi menjadi ciri musim mereka sejauh ini.

Tim tamu hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hal itu menunjukkan laga ini bisa lebih sengit daripada yang tercermin dari posisi kedua tim di klasemen. Rayo tidak bertandang ke San Sebastian sekadar untuk melengkapi jumlah peserta.

Kedua klub belakangan ini beberapa kali terlibat pertandingan ketat, termasuk hasil imbang 3-3 di Vallecas pada April dan kemenangan Rayo 1-0 di Reale Arena pada Oktober 2025. Keuntungan bermain di kandang penting, tetapi Sociedad harus tampil sebaik mungkin.

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