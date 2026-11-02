Cara menonton Real Oviedo vs Las Palmas menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 12 2 Nov 2026 - 10.15 Nuevo Carlos Tartiere

Real Oviedo menjamu Las Palmas di Nuevo Carlos Tartiere dalam laga Segunda Division yang penting bagi kedua tim saat musim memasuki pertengahan.

Oviedo asuhan Julian Calero datang dengan hasil yang beragam belakangan ini. Tersingkir dari Copa del Rey setelah kebobolan tiga gol melawan Numancia sedikit meredam kepercayaan diri yang mereka bangun lewat dua kemenangan beruntun di liga atas AD Ceuta FC dan Eibar pada Oktober.

Tuan rumah telah menunjukkan kemampuan menaklukkan lawan, dengan mencetak tiga gol melawan Eibar dan meraih kemenangan tandang yang meyakinkan di Ceuta. Namun, kerapuhan pertahanan telah membuat mereka kehilangan poin. Kekalahan 4-1 dari Eldense pada awal bulan itu masih terasa menyakitkan.

Las Palmas datang di bawah arahan Albert Sanchez setelah memenangi dua pertandingan kompetitif terakhir, termasuk kemenangan 1-0 atas Real Sociedad B di liga dan kemenangan atas RSD Alcala di Copa del Rey. Hasil tersebut akan menambah keyakinan tim tamu.

Meski begitu, penampilan Las Palmas belum konsisten. Kekalahan 3-0 di markas Castellon dan kekalahan dari Mallorca pada periode yang sama di bulan Oktober menunjukkan bahwa mereka bisa ditaklukkan ketika lawan tampil dengan kekuatan penuh.

Kedua pelatih akan mengincar penampilan yang dapat memperjelas posisi tim masing-masing di liga. Nuevo Carlos Tartiere diperkirakan menghadirkan atmosfer bergairah untuk duel sengit antara dua tim papan tengah ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Real Oviedo vs Las Palmas.

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