Cara menonton Real Betis vs Rayo Vallecano dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 08.00 Estadio de La Cartuja

Real Betis menjamu Rayo Vallecano dalam laga LaLiga di Estadio de La Cartuja, Sevilla. Tuan rumah berada di posisi keempat, sementara tim tamu menempati peringkat ke-16.

Tim asuhan Manuel Pellegrini datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka menang 2-0 di kandang Slovan Bratislava dalam laga Liga Champions pada Selasa, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Sevilla dalam El Gran Derbi.

Antony membawa Betis unggul dalam derbi tersebut sebelum Kike Salas menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu. Gol telat itu menjadi pukulan bagi Betis, tetapi mereka hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Rayo Vallecano datang ke Sevilla dalam periode yang lebih sulit. Tim asuhan Benat San Jose kalah 1-0 dari Valencia akhir pekan lalu. Itu menjadi kekalahan kedua beruntun mereka di liga tanpa mencetak gol, setelah sebelumnya takluk 1-0 dari Real Sociedad.

Sebelum rentetan itu, Rayo menang 3-0 di kandang atas Celta Vigo. Mereka pun telah menunjukkan kemampuan meraih kemenangan meyakinkan. Rayo perlu menemukan kembali ketajaman mereka saat menghadapi Betis, yang mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Empat dari lima pertemuan terakhir Betis dan Rayo di liga berakhir imbang, sehingga kedua tim sulit dipisahkan dalam laga ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan pertandingan ini.

Pilihan saluran TV dan streaming untuk Real Betis vs Rayo Vallecano tercantum di bawah ini. Penonton yang berada di luar wilayah asalnya dapat menyaksikan laga secara langsung menggunakan ExpressVPN.

Kabar Tim & Skuad