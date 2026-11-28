Cara menonton Real Betis vs Rayo Vallecano dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 08.00 Estadio de La Cartuja

Real Betis menjamu Rayo Vallecano dalam laga LaLiga di Estadio de La Cartuja, Sevilla. Tuan rumah berada di posisi keempat, sedangkan tim tamu di posisi ke-16.

Tim asuhan Manuel Pellegrini datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka menang 2-0 di kandang Slovan Bratislava dalam laga Liga Champions pada Selasa, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Sevilla dalam El Gran Derbi.

Antony membawa Betis unggul dalam derbi tersebut sebelum Kike Salas menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu. Gol di pengujung laga itu menjadi pukulan bagi Betis, tetapi mereka hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Rayo Vallecano datang ke Sevilla dalam kondisi yang lebih sulit. Tim asuhan Benat San Jose kalah 1-0 dari Valencia akhir pekan lalu, kekalahan kedua beruntun mereka di liga tanpa mencetak gol setelah takluk 1-0 dari Real Sociedad.

Sebelum dua kekalahan itu, Rayo menang 3-0 di kandang atas Celta Vigo, sehingga mereka telah menunjukkan kemampuan meraih hasil meyakinkan. Mereka perlu kembali tajam di lini serang saat menghadapi Betis, yang mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Betis dan Rayo bermain imbang dalam empat dari lima pertemuan terakhir mereka di liga, sehingga sulit menentukan siapa yang lebih diunggulkan dalam laga ini.