Cara menonton RB Leipzig vs Lens dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig menjamu Lens di Red Bull Arena dalam laga Liga Champions yang mempertemukan dua tim yang masih mencari kestabilan di kompetisi Eropa.

Leipzig datang dengan kondisi lebih baik. Tim asuhan Martin Demichelis memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 5-1 atas Union Berlin di Bundesliga, dalam laga yang menunjukkan betapa berbahayanya lini serang mereka.

Lini pertahanan mereka belum begitu meyakinkan. Leipzig kebobolan 11 kali dalam lima laga tersebut, sementara kekalahan kandang 3-2 dari Manchester City pada awal bulan ini menunjukkan betapa cepatnya pertahanan mereka bisa kewalahan.

Lens datang ke Sachsen dengan masalahnya sendiri. Tim asuhan Didier Digard hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dan kekalahan 9-1 dari Como di kompetisi ini masih membayangi mereka.

Ada sedikit tanda pemulihan pada akhir pekan, ketika hasil imbang 1-1 melawan Toulouse di Ligue 1 mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun. Meski begitu, Lens hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan terakhirnya, sehingga tugas mereka di Leipzig akan berat.

Kedua klub berada di papan bawah klasemen Liga Champions, sehingga poin penting bagi masing-masing tim. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton pertandingan ini.

Informasi resmi tentang siaran RB Leipzig vs Lens, termasuk saluran TV dan pilihan streaming langsung, saat ini belum tersedia. Bagian ini akan diperbarui setelah pemegang hak siar dipastikan.

Kabar tim dan skuad