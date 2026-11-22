Cara menyaksikan Racing Santander vs Real Sociedad dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Racing Santander menghadapi Real Sociedad di Estadio El Sardinero dalam laga LaLiga yang mempertemukan dua tim dengan ambisi berbeda. Tim asuhan Jose Lopez yang baru promosi ingin memantapkan posisi di paruh atas klasemen, sementara tim tamu asuhan Pellegrino Matarazzo datang dengan agenda di kompetisi Eropa yang membuat setiap poin liga semakin penting.

Racing menempati peringkat ke-10 di LaLiga dan telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini. Kemenangan 1-2 di kandang Malaga pada laga terakhir menunjukkan kemampuan mereka meraih hasil di markas lawan. Mereka juga sudah mengalahkan Espanyol musim ini.

Real Sociedad berada di posisi kelima dan tengah menunjukkan performa solid. Mereka memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan hasil terbaru berupa kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di liga. Kiprah di Liga Europa yang berjalan beriringan dengan jadwal domestik akan menguji kedalaman skuad mereka dalam beberapa pekan mendatang.

Tim tamu menghadapi masalah cedera menjelang laga ini, dengan Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola, dan Mamadou Sarr semuanya absen. Takefusa Kubo dan Carlos Soler diperkirakan tampil dalam perkiraan susunan pemain inti Matarazzo yang terlihat kuat.

Di kubu Racing, Andres Martin tercatat tidak tersedia, meski Lopez memiliki cukup pilihan dalam skuadnya untuk menurunkan susunan pemain yang mampu bersaing di El Sardinero.

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