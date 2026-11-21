Cara menonton Racing Santander vs Real Sociedad dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Racing Santander menghadapi Real Sociedad di Estadio El Sardinero dalam laga LaLiga yang mempertemukan dua tim dengan ambisi berbeda. Tim asuhan Jose Lopez yang baru promosi ingin memantapkan posisi di paruh atas klasemen, sementara tim tamu asuhan Pellegrino Matarazzo datang dengan agenda kompetisi Eropa yang membuat setiap poin di liga semakin penting.

Racing berada di peringkat ke-10 LaLiga dan telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini. Kemenangan 1-2 di markas Malaga pada laga terakhir menunjukkan kemampuan mereka meraih hasil meski harus berjuang keras di kandang lawan. Mereka juga sudah mengalahkan Espanyol musim ini.

Real Sociedad berada di peringkat kelima dan sedang menunjukkan performa solid. Mereka memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan hasil terbaru berupa kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano di liga. Kiprah di Liga Europa yang berjalan bersamaan dengan jadwal domestik berarti kedalaman skuad mereka akan diuji dalam beberapa pekan mendatang.

Tim tamu menghadapi masalah cedera menjelang laga ini, dengan Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola, dan Mamadou Sarr sama-sama absen. Takefusa Kubo dan Carlos Soler diperkirakan tampil dalam proyeksi susunan pemain inti Matarazzo yang tampak kuat.

Di kubu Racing, Andres Martin tercatat tidak tersedia, meski Lopez masih memiliki cukup pilihan dalam skuadnya untuk menurunkan susunan pemain yang kompetitif di El Sardinero.

Simak informasi selengkapnya di bawah ini tentang cara menyaksikan Racing Santander vs Real Sociedad secara langsung.

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