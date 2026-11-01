Cara menonton Racing Santander vs Real Madrid dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Real Madrid bertandang ke Estadio El Sardinero untuk menghadapi Racing Santander dalam laga LaLiga yang datang pada momen krusial bagi tim asuhan Jose Mourinho.

Real Madrid menyambut pertandingan hari Minggu setelah meraih kemenangan penting 2-1 di Camp Nou, hasil yang memangkas keunggulan Barcelona di puncak klasemen menjadi hanya tiga poin. Tim asuhan Mourinho kini terus mengejar, dan hasil selain tiga poin melawan Racing yang berada di papan tengah akan terasa seperti peluang yang terlewatkan.

Racing menempati peringkat ke-13 di LaLiga dan tampil tidak konsisten di kandang, meski mereka menyambut laga ini dengan dua kemenangan beruntun di ajang piala dan liga. Tim asuhan Jose Lopez tidak akan kekurangan motivasi saat menghadapi sang juara bertahan.

Bagi Real Madrid, tantangannya adalah menjaga momentum tanpa sejumlah pemain kunci. Vinicius Junior menjalani skorsing, sementara daftar cedera terus mengurangi pilihan pemain dalam skuad. Kylian Mbappe, yang mencetak dua gol dalam El Clasico, kembali diharapkan menjadi tumpuan serangan.

Di luar lapangan, Mbappe menjadi pusat kontroversi terkait komentarnya tentang Mao Zedong yang memicu reaksi keras di China, hingga menyebabkan pemutusan kerja sama sponsor dan penangguhan siaran oleh China Media Group. Real Madrid kemudian menyampaikan permintaan maaf resmi, dan klub ingin mengalihkan fokus kembali ke urusan di lapangan.

Dengan persaingan gelar yang semakin ketat dan Real Madrid perlu menjaga jarak dengan Barcelona, ini adalah pertandingan yang harus dimenangi skuad Mourinho. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton laga ini.

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