Cara menonton Prancis vs Turki dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Matmut Atlantique

Prancis menjamu Turki di Stade Matmut Atlantique, Bordeaux, pada Minggu malam. Tim asuhan Zinedine Zidane membutuhkan hasil positif untuk tetap bersaing memperebutkan posisi teratas Grup A1 UEFA Nations League.

Prancis menghadapi laga ini setelah kekalahan telak 3-1 dari Italia di San Siro pada Kamis, hasil yang mengakhiri awal tak terkalahkan Zidane sebagai pelatih kepala Prancis. Pio Esposito mencetak dua gol untuk Italia, sementara kelemahan pertahanan Prancis terlihat sepanjang babak kedua.

Situasi skuad sejak itu memburuk. Dayot Upamecano meninggalkan tim karena alasan pribadi dan kembali ke Bayern Munich, menambah panjang daftar pemain yang absen, termasuk William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele, dan Esteban Lepaul.

Satu sumber optimisme bagi Zidane adalah Kylian Mbappe yang diperkirakan kembali ke susunan pemain inti. Penyerang Real Madrid itu absen saat Prancis kalah dari Italia, dan kehadirannya di Bordeaux diharapkan mempertajam serangan Prancis yang kesulitan menemukan ritme dan kecepatan permainan di Milan.

Turki datang dengan performa buruk setelah kalah dalam kelima pertandingan Nations League mereka pada edisi ini. Tim asuhan Sergen Yalcin dikalahkan Belgia 2-1 pada Kamis dan berada di dasar grup tanpa poin dari fase liga.

Prancis memenangi pertemuan sebelumnya pada September dengan skor 1-0 dan kembali diharapkan meraih tiga poin. Namun, Zidane akan menuntut perbaikan dalam performa maupun struktur permainan setelah pertahanan timnya runtuh saat menghadapi Italia.