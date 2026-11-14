Cara menonton Portugal vs Denmark dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 11.45 Estadio Municipal de Braga

Portugal menjamu Denmark di Estádio Municipal de Braga pada Sabtu, 14 November, dalam laga Grup A4 UEFA Nations League yang memiliki makna emosional lebih besar daripada sekadar tiga poin yang diperebutkan.

Juara bertahan memasuki laga ini setelah memastikan tempat di perempat-final, tetapi Jorge Jesus tidak ingin timnya kehilangan fokus. Portugal memenangi empat pertandingan Nations League berturut-turut sejak tersingkir dari Piala Dunia oleh Spanyol pada Juli, dengan mencetak sembilan gol dalam laga-laga tersebut.

Laga ini semakin bermakna karena menjadi pertandingan kompetitif pertama Portugal sejak Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepakbola internasional. Dalam sebuah penghormatan istimewa, setiap anggota skuad pertandingan akan mengenakan seragam ikonis bernomor punggung 7 saat memasuki lapangan sebelum laga, sementara para penonton direncanakan memberikan tepuk tangan sambil berdiri pada menit ketujuh pertandingan.

Absennya Ronaldo bukan satu-satunya persoalan pemain bagi Jesus. Rafael Leao mengalami cedera ringan saat Galatasaray meraih kemenangan di Super Lig dan harus menjalani pemeriksaan kondisi fisik, sementara Nuno Tavares terpaksa ditarik keluar saat jeda pertandingan Lazio dan sejak itu posisinya di skuad digantikan oleh Flavio Nazinho dari Monaco, yang untuk pertama kalinya dipanggil ke tim senior.

Denmark datang ke A Pedreira sebagai penghuni peringkat kedua grup, tertinggal enam poin dari Portugal. Tim asuhan Brian Riemer mencatat kemenangan 1-0 atas Wales dalam laga Nations League terakhir mereka, tetapi kebobolan tujuh gol dalam dua kekalahan melawan Norwegia dan Portugal pada edisi kali ini. Patrick Dorgu dari Manchester United juga mundur dari skuad Denmark setelah tidak lolos tes kebugaran, sehingga menambah kesulitan Riemer dalam menentukan pilihan pemain.

Suasana di Braga diperkirakan akan penuh emosi. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad