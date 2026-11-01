Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Major League Soccer
team-logoPortland
Providence Park
team-logoHouston
Tonton di sini! Apple TV
GOAL-e
Didukung oleh

Saksikan Portland Timbers vs. Houston Dynamo FC secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui streaming?

Portland vs Houston
Portland
Houston
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton laga Major League Soccer antara Portland Timbers dan Houston Dynamo FC secara langsung hari ini.

Cara menonton Portland Timbers vs Houston Dynamo FC dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VP tepercaya (misalnya ExpressVPN) dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi (lihat tabel cakupan internasional kami di atas).
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.
  • Masuk & temukan siarannya. Daftar atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

crest
Major League Soccer - Pekan 33
Providence Park

Portland Timbers menjamu Houston Dynamo FC di Providence Park dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer yang penting bagi kedua tim menjelang fase akhir kompetisi.

Portland Timbers menyambut pertandingan ini dengan dua kemenangan beruntun. Mereka mengalahkan Charlotte FC 3-2 sebelum meraih kemenangan 2-3 di markas St. Louis City. Tim asuhan Marti Cifuentes berada di posisi ke-11 Wilayah Barat, masih di luar zona playoff, tetapi momentum tersebut memberi Portland alasan kuat untuk percaya diri saat bermain di kandang.

Houston datang dengan suasana yang sangat berbeda. Tim asuhan Ben Olsen belum memenangi pertandingan liga dalam empat laga terakhir, dengan catatan tiga hasil imbang dan satu kekalahan. Dynamo menempati posisi keempat Wilayah Barat dan masih berada di zona playoff, tetapi performa mereka tersendat ketika poin semakin sulit diraih.

Bagi Portland, ini kesempatan untuk mengubah rangkaian hasil menjanjikan menjadi upaya nyata menuju babak pascamusim. Bagi Houston, kembali kehilangan poin di tempat yang secara historis menyulitkan mereka hanya akan menambah kekhawatiran atas penampilan belakangan ini.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Portland Timbers vs Houston Dynamo FC secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Portland vs Houston

Manajer

  • M. Cifuentes

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google