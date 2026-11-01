Cara menonton Portland Timbers vs Houston Dynamo FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 33 1 Nov 2026 - 21.45 Providence Park

Portland Timbers menjamu Houston Dynamo FC di Providence Park dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer yang penting bagi kedua tim menjelang fase akhir kompetisi.

Portland Timbers menyambut pertandingan ini dengan dua kemenangan beruntun. Mereka mengalahkan Charlotte FC 3-2 sebelum meraih kemenangan 2-3 di markas St. Louis City. Tim asuhan Marti Cifuentes berada di posisi ke-11 Wilayah Barat, masih di luar zona playoff, tetapi momentum tersebut memberi Portland alasan kuat untuk percaya diri saat bermain di kandang.

Houston datang dengan suasana yang sangat berbeda. Tim asuhan Ben Olsen belum memenangi pertandingan liga dalam empat laga terakhir, dengan catatan tiga hasil imbang dan satu kekalahan. Dynamo menempati posisi keempat Wilayah Barat dan masih berada di zona playoff, tetapi performa mereka tersendat ketika poin semakin sulit diraih.

Bagi Portland, ini kesempatan untuk mengubah rangkaian hasil menjanjikan menjadi upaya nyata menuju babak pascamusim. Bagi Houston, kembali kehilangan poin di tempat yang secara historis menyulitkan mereka hanya akan menambah kekhawatiran atas penampilan belakangan ini.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Portland Timbers vs Houston Dynamo FC secara langsung.

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