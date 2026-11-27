Cara menonton Philadelphia Union vs New England Revolution dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 28 Nov 2026 - 16.30 Subaru Park

Philadelphia Union menjamu New England Revolution di Subaru Park, Chester, dalam laga Major League Soccer yang berlangsung setelah pertemuan kedua tim pada akhir pekan lalu.

Union datang dengan performa buruk. Mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir dan kalah 2-0 di markas Revolution pada 21 November.

Kekalahan itu memperpanjang periode sulit mereka. Tim asuhan Ryan Richter juga kalah 1-0 dari FC Cincinnati dan bermain imbang 0-0 melawan Nashville SC. Kemenangan 4-1 atas Toronto FC pada 7 November menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian tersebut.

New England datang dengan momentum positif. Tim asuhan Marko Mitrovic menang di Philadelphia pada 24 Oktober, lalu mengulangi hasil itu di kandang dengan skor 2-0 tiga pekan kemudian.

Revolution memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan 3-2 atas Red Bull New York. Mereka menempati posisi ketiga di Wilayah Timur, tiga peringkat di atas Union.

Philadelphia ingin mempertahankan kandang mereka dan mengakhiri rentetan kekalahan dari lawan ini. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

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