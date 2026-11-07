Cara menonton Peterborough United vs Reading dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

FA Cup - Pekan 1 7 Nov 2026 - 15.00 Weston Homes Stadium

Peterborough United menjamu Reading di Weston Homes Stadium dalam ajang Piala FA. Kedua tim League One itu berharap kompetisi piala ini dapat mengubah nasib mereka setelah sama-sama menjalani periode sulit di liga.

Peterborough asuhan Robbie Savage menjalani Oktober yang berat. Tiga kekalahan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir menunjukkan kesulitan mereka menemukan konsistensi. Laga kandang di kompetisi piala ini menjadi kesempatan untuk memulai kembali.

Reading datang ke Peterborough bersama Leam Richardson dengan performa yang juga naik turun. Dua kemenangan dalam lima pertandingan terakhir memberi skuad mereka modal untuk melangkah maju, meski kekalahan 2-0 dari Oxford United pada laga terbaru meredam kepercayaan diri yang mulai tumbuh.

Kedua klub saling mengenal karena sama-sama berlaga di League One musim ini. Rekor pertemuan mereka ketat, dan tak satu pun akan meremehkan lawannya, apa pun kompetisinya.

Bagi kedua manajer, Piala FA menghadirkan tekanan yang berbeda. Melaju jauh di kompetisi piala dapat mengubah momentum dan membangkitkan semangat tim, sesuatu yang penting pada tahap musim ini.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Peterborough United vs Reading, termasuk waktu kick-off dan kabar tim terbaru.

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