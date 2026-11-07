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Serie A - Pekan 11 7 Nov 2026 - 12.00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Bologna disiarkan secara eksklusif di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, Anda memerlukan langganan platform tersebut, yang dapat diakses melalui smart TV, smartphone, tablet, atau komputer. Pelanggan yang berlangganan DAZN dan Sky juga dapat menyaksikan laga ini di DAZN 1, yang tersedia di saluran satelit 214.

Derbi Emilia antara Parma dan Bologna akan berlangsung di Tardini, Parma, pada pekan ke-11 Serie A 2026/27. Kedua tim menyambut laga ini dengan moral tinggi setelah sama-sama meraih tiga poin pada pertandingan sebelumnya.

Parma asuhan Alberto Gilardino meraih kemenangan bersejarah di kandang Atalanta dengan menang 3-0 di Bergamo. Hasil itu membawa Parma keluar dari zona degradasi dan naik ke angka 8 poin di klasemen.

Simone Lontani menjadi bintang utama pada laga di Bergamo itu. Penyerang kelahiran 2008 tersebut sudah mencetak lima gol musim ini. Mantan pemain muda Milan itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 setelah melewati Pasalic dengan aksi nutmeg, lalu melepaskan tembakan kaki kanan akurat ke sudut bawah gawang Carnesecchi.

Sementara itu, Bologna asuhan Raffaele Palladino datang dengan bekal tiga kemenangan beruntun, yang terakhir dengan skor 2-1 atas Monza. Performa Bologna meningkat sejak Palladino menggantikan Domenico Tedesco sebagai pelatih, dan kini mereka bertekad mempertahankan konsistensi hasil.

Bagi kedua tim, laga ini penting untuk memperkuat posisi mereka di klasemen. Parma ingin melanjutkan momentum dari kemenangan pertama Gilardino sebagai pelatih Parma, sedangkan Bologna membidik kemenangan keempat berturut-turut.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan streaming.

Kabar tim

Gilardino diperkirakan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang mengalahkan Atalanta. Daffara berpeluang menjadi starter di bawah mistar, dengan Delprato, N'Diaye, dan Troilo di lini belakang, serta Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, dan Valeri di lini tengah. Lontani kembali mendapat tempat di lini depan, sementara Romero bersaing dengan Touré untuk satu posisi. Drobnic dan Bernabé absen.

Palladino diperkirakan menurunkan Skorupski di bawah mistar dan lini belakang berisi tiga pemain: Casale, Darmian, dan Theate. Miranda, Amondarain, Ferguson, dan Pobega kemungkinan mengisi lini tengah, sementara Bernardeschi dan Cambiaghi akan mendukung penyerang tengah Odgaard, yang ditugaskan menggantikan Piccoli yang cedera. Holm, Enem, dan De Silvestri tidak tersedia.

Performa terkini

Parma mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir, dengan 6 gol dicetak dan 9 gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Atalanta, kemenangan pertama Gilardino di Serie A sejak menggantikan Cuesta. Sebelumnya, Parma bermain imbang 0-0 melawan Udinese dan kalah dari Lazio (1-2), Torino (0-3), serta Inter (0-3).

Bologna meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan 11 gol dicetak dan 6 gol kebobolan. Bologna baru saja menang 2-1 atas Monza. Sebelumnya, mereka mengalahkan Milan 4-2 di kandang lawan dan Cagliari 2-0. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat mereka takluk 3-1 dari Inter.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 Februari 2026, ketika Bologna menjamu Parma dan menang 1-0. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, Bologna unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan Parma, sementara satu laga berakhir imbang. Hasil lain yang patut dicatat adalah kemenangan 3-1 Bologna di Tardini pada November 2025 dan kemenangan kandang Parma 2-0 pada Februari 2025.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Bologna menempati posisi kesembilan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-15.