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Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Waktu kick-off

Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 15.00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain dan Bayern Munich akan bertemu di Stade Sébastien Charléty, Paris, dalam Women's Champions League. Kedua tim berada di fase liga dan memperebutkan poin penting demi melaju ke babak berikutnya.

PSG, yang dilatih Paulo César, saat ini menempati peringkat keenam klasemen. Performa tim Paris itu naik turun: mereka baru-baru ini meraih kemenangan telak 4-0 atas Le Havre, tetapi sebelumnya juga kalah 0-4 dari Olympique Lyon, hasil yang memperlihatkan keterbatasan tim.

Bayern Munich datang ke Paris dengan modal positif. José Barcala menangani tim Munich yang saat ini menempati peringkat ketujuh di Women's Champions League dan baru-baru ini menang 3-1 atas Werder Bremen di Bundesliga.

Pertandingan ini diperkirakan menjadi duel terbuka antara dua tim yang masih ingin memperbaiki posisi di fase grup. Bayern lebih unggul dalam pertemuan langsung belakangan ini, faktor yang akan menuntut respons dari PSG.

Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, berikut seluruh informasi mengenai siaran televisi dan live streaming.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kabar Paris Saint-Germain dan Bayern Munich?

PSG memasuki pertandingan ini dengan catatan beragam: dalam lima laga terakhir, tim Paris meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka baru-baru ini menang telak 4-0 atas Le Havre, sementara kekalahan 0-4 dari Olympique Lyon menjadi satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut. Di Women's Champions League, PSG terakhir kali bermain imbang 1-1 melawan Manchester City. Secara keseluruhan, PSG mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga terakhir.

Bayern Munich tampil dalam performa kuat dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbaru mereka di Bundesliga atas Werder Bremen berakhir dengan skor 3-1, sementara kemenangan 5-0 atas VfB Stuttgart menegaskan ketajaman tim Munich. Di Women's Champions League, Bayern terakhir kali bermain imbang 2-2 melawan Real Madrid Femenino. Dalam periode tersebut, Bayern mencetak dua belas gol dan hanya kebobolan empat kali.

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Susunan pemain

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Performa

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Rekor pertemuan

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Klasemen