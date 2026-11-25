Cara menonton Pafos FC vs FC Midtjylland dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 Alphamega Stadium

Pafos FC menjamu FC Midtjylland di Stadion Alphamega, Limassol, dalam pertandingan fase liga Conference League.

Kedua klub berada di papan bawah klasemen. Pafos menempati peringkat ke-30 dan Midtjylland ke-34, sehingga setiap poin penting dalam perebutan tempat di fase gugur.

Pafos dilatih Ricardo Sa Pinto dan menghadapi laga ini setelah menang 2-1 di kandang Omonia Aradippou dalam Liga Siprus pada 21 November. Hasil itu menyusul kemenangan 4-2 atas Omonia 29 Maiou pada awal bulan.

Dalam pertandingan terakhirnya di kompetisi Eropa, Pafos kalah 3-1 dari FC Twente pada 5 November, hasil yang membuat mereka masih harus berjuang memperbaiki posisi di klasemen.

Midtjylland, yang ditangani Mike Tullberg, mulai menemukan momentum di kompetisi domestik. Mereka menang 2-0 di kandang Broendby dalam laga Superleague pada 23 November, pertandingan terakhir mereka.

Kemenangan itu memberi sedikit kelegaan setelah kekalahan 6-1 dari Ajax di Conference League pada 5 November. Klub Denmark tersebut ingin mengulangi performa saat menghadapi Broendby di kompetisi Eropa.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini, beserta kabar tim, performa, dan klasemen.

Kabar tim dan skuad