Cara menyaksikan Osasuna vs Malaga dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 12.30 Estadio El Sadar

Osasuna menjamu Malaga di Estadio El Sadar, Pamplona, dalam laga LaLiga yang penting bagi kedua tim dalam upaya menghindari degradasi.

Tim asuhan Jagoba Arrasate berada di peringkat ke-16 klasemen dan ingin bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam empat laga liga terakhir. El Sadar secara tradisional menjadi benteng bagi Osasuna, dan mereka perlu memanfaatkan keunggulan kandang saat menghadapi Malaga yang masih beradaptasi setelah kembali ke kasta tertinggi.

Malaga tiba di Pamplona dengan menempati dasar klasemen, di peringkat ke-20. Tim asuhan Juan Funes kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, sementara catatan pertahanan mereka juga mengkhawatirkan, dengan 11 gol kebobolan dalam rentang tersebut.

Dengan kedua klub sangat membutuhkan poin, laga ini terasa seperti perebutan enam poin di papan bawah klasemen.

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