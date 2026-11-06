Cara menonton Osasuna vs Athletic Bilbao dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 12.30 Estadio El Sadar

Osasuna menjamu Athletic Bilbao di Estadio El Sadar, Pamplona, dalam laga LaLiga yang penting bagi kedua tim saat November dimulai.

Tuan rumah menempati peringkat ke-15 klasemen dan sangat membutuhkan poin. Tim asuhan Jagoba Arrasate kalah dalam tiga dari lima pertandingan liga terakhir mereka, termasuk kekalahan 2-0 dari Sevilla dan 2-1 dari Deportivo de A Coruña pada laga terkini. Rapuhnya pertahanan terus menjadi masalah, dan Osasuna perlu memperkuat lini belakang jika ingin terhindar dari kesulitan.

Athletic Bilbao datang dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Edin Terzic berada di peringkat ketujuh LaLiga dan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil liga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Real Sociedad. Mereka juga menindaklanjuti kemenangan telak 4-0 atas Getafe dengan kemenangan besar atas AE Prat di Copa del Rey.

Nico Williams tetap menjadi motor kreativitas serangan Athletic. Pemain sayap itu baru-baru ini berkomitmen untuk bertahan di klub dalam jangka panjang dan menjadi sosok penting dalam setiap serangan yang dibangun tim asuhan Terzic.

Ante Budimir memimpin lini serang Osasuna dan akan menjadi tumpuan ancaman tuan rumah. Penyerang asal Kroasia itu memberi tim asuhan Arrasate kekuatan fisik di lini depan, sementara El Sadar terbukti menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu musim ini.

Rekor pertemuan kedua tim cukup berimbang. Athletic meraih kemenangan 1-0 dalam pertemuan kompetitif terbaru pada April 2026, meski kemenangan Osasuna atas lawan mereka di Copa del Rey pada Januari 2025 menunjukkan bahwa tuan rumah selalu mampu menyulitkan mereka.

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