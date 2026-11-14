Cara menonton Norwegia vs Wales dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Ullevaal

Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo, pada fase grup UEFA Nations League A. Kedua tim ingin memperbaiki posisi mereka di Grup A4 sebelum periode pertandingan ini berakhir.

Norwegia asuhan Staale Solbakken kesulitan tampil konsisten dalam kampanye Nations League ini, dengan hanya meraih satu kemenangan dari empat laga grup terakhir. Mereka membutuhkan poin agar tidak finis di dasar grup.

Wales asuhan Craig Bellamy tiba di Oslo setelah mengalahkan Norwegia 2-1 pada pertemuan sebelumnya pada Oktober, hasil yang membuat Wales benar-benar percaya diri menjelang laga ulang ini. Wales berada di posisi ketiga grup, tetapi belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi.

Norwegia kerap kebobolan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan Wales akan berusaha memanfaatkan kelemahan itu saat bermain tandang. Namun, Wales juga harus mengatasi kelemahan di lini pertahanannya sendiri.

Laga ini semakin penting mengingat situasi Grup A4 secara keseluruhan. Portugal telah memastikan tempat di perempat-final dan tengah memperebutkan posisi teratas, sementara tim-tim di bawahnya berjuang menghindari degradasi. Setiap poin berarti bagi Norwegia dan Wales.

Tim asuhan Bellamy telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini. Kemenangan kedua atas Norwegia dalam rentang enam pekan akan sangat meningkatkan peluang mereka bertahan di Nations League.