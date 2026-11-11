Cara menonton Norwegia vs Wales dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Ullevaal

Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo, dalam fase grup UEFA Nations League A. Kedua tim ingin memperbaiki posisi mereka di Grup A4 sebelum periode pertandingan ini berakhir.

Norwegia asuhan Staale Solbakken kesulitan tampil konsisten dalam kampanye Nations League kali ini, dengan hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan grup terakhir. Mereka membutuhkan poin agar tidak finis di dasar grup.

Wales asuhan Craig Bellamy datang ke Oslo setelah mengalahkan Norwegia 2-1 pada pertemuan sebelumnya pada Oktober. Hasil itu memberi Wales keyakinan untuk menghadapi laga ulang ini. Wales berada di posisi ketiga grup, tetapi belum aman dari ancaman degradasi.

Norwegia kerap kebobolan dan banyak kemasukan gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Wales akan berusaha memanfaatkan kelemahan itu saat bermain tandang. Namun, Wales juga harus mengatasi kelemahan mereka sendiri di lini pertahanan.

Pertandingan ini semakin penting jika melihat situasi Grup A4 secara keseluruhan. Portugal sudah memastikan tempat di perempat-final dan tengah bersaing untuk memuncaki grup, sementara tim-tim di bawahnya berjuang menghindari degradasi. Setiap poin berarti bagi Norwegia maupun Wales.

Tim asuhan Bellamy telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini. Kemenangan kedua atas Norwegia dalam kurun enam pekan akan sangat meningkatkan harapan mereka untuk bertahan di Nations League.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Norwegia vs Wales secara langsung, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini kedua tim.

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