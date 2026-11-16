Cara menonton Niger vs Maroko dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 15.00

Maroko bertandang ke Niger untuk menjalani laga Kualifikasi Piala Afrika. Maroko sudah memuncaki Grup A dan tengah tampil dominan.

Tim asuhan Mohamed Ouahbi memenangi ketiga laga kualifikasinya sejauh ini, termasuk kemenangan 5-1 atas Niger pada pertemuan sebelumnya. Hasil itu memperpanjang dominasi Maroko atas lawan ini sekaligus menegaskan kesenjangan antara kedua tim pada tahap ini.

Piala Dunia tetap menjadi tolok ukur bagi sepakbola Maroko. Maroko mencapai perempat-final Piala Dunia FIFA 2026 sebelum kalah 2-0 dari Prancis pada Juli. Kekalahan itu terasa menyakitkan, tetapi reputasi program tim nasional mereka tetap kokoh.

Niger berada dalam posisi sulit di bawah asuhan Nabil Neghiz. Tim tuan rumah menempati peringkat ketiga Grup A dan hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Empat kekalahan dalam rentang itu mencerminkan periode penuh gejolak yang baru-baru ini mereka lalui.

Rekor pertemuan kedua tim memberi Maroko sedikit alasan untuk khawatir. Kedua tim telah bertemu empat kali dalam pertandingan kompetitif selama dua tahun terakhir, dan Maroko memenangi semuanya.

Untuk informasi saluran TV dan live streaming guna menonton Niger vs Maroko, simak selengkapnya di bawah ini.

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