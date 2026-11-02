Cara menonton Newcastle United vs Everton dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 9 2 Nov 2026 - 15.00 St James' Park

Newcastle United menjamu Everton di St James' Park dalam laga Liga Primer Inggris yang penting bagi kedua tim di tengah rivalitas mereka yang mulai berkembang. Kedua klub baru bertemu beberapa hari lalu di putaran keempat Piala Carabao, saat Everton menang 3-1 di Hill Dickinson Stadium. Kini, mereka kembali berhadapan di liga.

Newcastle asuhan Matthias Jaissle memasuki laga ini dengan tekad bangkit setelah tersingkir dari piala tersebut. Performa Newcastle tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir, dan kekalahan kandang dari rival langsung akan menambah tekanan pada skuad yang sudah menghadapi masalah cedera.

Bagi Everton, situasinya lebih rumit daripada yang tergambar dari hasil pertandingan piala itu. David Moyes mengonfirmasi menjelang laga tengah pekan bahwa Jack Grealish dicoret karena melanggar disiplin klub setelah absen dari latihan tanpa izin. Moyes secara terbuka mendukung keputusan tersebut, tetapi menolak menjelaskan lebih lanjut dan mengarahkan pertanyaan kepada jajaran pimpinan klub. Belum jelas apakah Grealish kembali masuk dalam pertimbangan untuk laga ini.

Everton juga bertandang ke Tyneside tanpa Jarrad Branthwaite, yang masih harus menepi sesuai protokol gegar otak untuk pertandingan kedua berturut-turut. Moyes telah menunjukkan bahwa skuadnya bisa bermain tanpa kedua pemain itu, tetapi kehilangan bek tengah sekelas Branthwaite untuk lawatan ke St James' Park jauh dari kondisi ideal.

Everton berada dua posisi di bawah Newcastle dalam klasemen Liga Primer Inggris. Kedua klub akan memandang laga ini sebagai pertandingan yang harus dimenangi agar tetap mampu mengimbangi tim-tim di paruh atas klasemen. Hasil tengah pekan memberi tim Moyes keunggulan psikologis, meski pertandingan liga menuntut mereka untuk memulai lagi dari awal.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Newcastle United vs Everton.