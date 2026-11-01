Cara menonton Newcastle United vs Everton dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 9 2 Nov 2026 - 15.00 St James' Park

Newcastle United menjamu Everton di St James' Park dalam laga Liga Primer yang penting bagi kedua tim di tengah rivalitas yang berkembang. Kedua klub baru bertemu beberapa hari lalu di putaran keempat Carabao Cup, ketika Everton menang 3-1 di Hill Dickinson Stadium. Kini, mereka kembali berhadapan di liga.

Newcastle asuhan Matthias Jaissle bertekad bangkit setelah tersingkir dari ajang piala tersebut. Performa Newcastle United tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir, dan kekalahan di kandang dari rival langsung akan menambah tekanan pada skuad yang sudah menghadapi masalah cedera.

Bagi Everton, situasinya lebih rumit daripada yang tergambar dari hasil pertandingan piala tersebut. Menjelang laga tengah pekan itu, David Moyes mengonfirmasi bahwa Jack Grealish dicoret karena melanggar disiplin klub setelah absen dari latihan tanpa izin. Moyes secara terbuka mendukung keputusan itu, tetapi menolak menjelaskan lebih lanjut dan mengarahkan pertanyaan kepada jajaran pimpinan klub. Belum jelas apakah Grealish kembali masuk dalam pertimbangan untuk laga ini.

Everton juga bertandang ke Tyneside tanpa Jarrad Branthwaite, yang masih absen berdasarkan protokol gegar otak untuk pertandingan kedua secara beruntun. Moyes telah menunjukkan bahwa skuadnya bisa bermain tanpa kedua pemain tersebut, tetapi kehilangan bek tengah berkualitas seperti Branthwaite untuk lawatan ke St James' Park tentu bukan situasi ideal.

Everton berada dua posisi di bawah Newcastle di klasemen Liga Primer. Kedua klub akan memandang laga ini sebagai pertandingan yang harus dimenangi agar dapat mengimbangi tim-tim di paruh atas klasemen. Hasil tengah pekan memberi tim asuhan Moyes keunggulan psikologis, meski pertandingan liga menuntut mereka untuk memulai kembali dari awal.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Newcastle United vs Everton.

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