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Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 06.30 Diego Armando Maradona

Napoli vs Lazio akan disiarkan langsung di DAZN, pemegang hak siar seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Napoli menjamu Lazio di Diego Armando Maradona dalam laga Serie A yang berlangsung pada saat genting bagi kedua tim, meski karena alasan yang berbeda.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri tengah mengalami masa sulit. Setelah kalah 2-0 dari Juventus di liga, Napoli dihantam Porto 4-1 di Liga Champions. Gol-gol Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior, dan penalti Samu meruntuhkan Napoli, yang sempat menyamakan kedudukan lewat McTominay pada babak pertama. Hasil itu memperlihatkan ketegangan internal yang nyata, dengan adu mulut di lapangan antara De Bruyne dan Lucca. Posisi Allegri pun tampak semakin dipertanyakan.

Sebaliknya, Lazio datang sebagai pemuncak klasemen Serie A setelah sepuluh pertandingan, berbekal lima kemenangan beruntun. Tim asuhan Gennaro Gattuso menang 2-1 atas Cagliari pada laga terakhir, menegaskan performa mereka yang sangat baik.

Namun, absennya Mattia Zaccagni menjadi pukulan bagi Lazio. Sang kapten mengalami cedera paha saat melawan Cagliari dan masa pemulihannya bisa mencapai satu bulan. Untuk menggantikannya, Gattuso tampaknya cenderung memberi Andrea Pinamonti kesempatan tampil sejak menit pertama, sementara Noslin tetap menjadi pilihan yang memungkinkan.

Sementara itu, daftar pemain Napoli yang absen sudah panjang: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres, dan Spinazzola, antara lain, masih belum bisa bermain. Allegri kembali dapat mengandalkan De Bruyne dan Hojlund, tetapi timnya perlu menemukan kembali kekompakan dan meraih hasil positif sebelum situasinya menjadi sulit dipulihkan.

Berikut semua informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar Tim

Napoli harus menghadapi daftar panjang pemain yang absen: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo, dan Olivera absen karena cedera, sementara Marianucci menjalani skorsing. Allegri diperkirakan menurunkan Meret di bawah mistar, dengan Beukema, Rafa Marín, dan Rrahmani di lini belakang, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa, dan Gilmour di lini tengah, serta Hojlund di lini depan.

Lazio harus bermain tanpa Furlanetto, Gudmundsson, dan Zaccagni karena cedera. Gattuso mengandalkan Mandas di bawah mistar, dengan Sutalo, Provstgaard, dan Floriani Mussolini di lini belakang, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane, dan Isaksen di lini tengah, serta Noslin dan Cancellieri dalam trisula serangan.

Performa Terkini

Napoli mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya takluk 2-0 dari Juventus di Serie A. Dalam lima laga tersebut, Napoli mencetak dua belas gol dan kebobolan sebelas gol.

Lazio memenangi seluruh lima pertandingan liga terakhir mereka, dengan produktivitas gol yang mengesankan. Kemenangan terakhir diraih dengan skor 2-1 atas Cagliari, sementara sebelumnya Lazio menghajar Sassuolo 6-2 di kandang lawan. Dalam lima laga itu, tim asuhan Gattuso mencetak tiga belas gol dan kebobolan enam gol.

Rekor Pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Napoli menang 2-0 di kandang Lazio dalam laga Serie A. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tersedia, Lazio menang dua kali dan Napoli tiga kali, dengan hasil imbang 2-2 pada Februari 2025. Lazio kalah dalam kedua pertemuan langsung melawan Napoli di Serie A musim 2025/26.

Klasemen

Di Serie A, Lazio menempati puncak klasemen, sementara Napoli berada di posisi kedelapan.