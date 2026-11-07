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Serie A
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoLazio
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Saksikan Napoli vs Lazio secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

SSC Napoli vs Lazio
SSC Napoli
Lazio
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Napoli dan Lazio, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Diego Armando Maradona

Napoli vs Lazio akan disiarkan langsung di DAZN, pemegang hak siar seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Napoli menjamu Lazio di Diego Armando Maradona dalam laga Serie A yang berlangsung pada saat genting bagi kedua tim, meski karena alasan yang berbeda.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri tengah mengalami masa sulit. Setelah kalah 2-0 dari Juventus di liga, Napoli dihantam Porto 4-1 di Liga Champions. Gol-gol Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior, dan penalti Samu meruntuhkan Napoli, yang sempat menyamakan kedudukan lewat McTominay pada babak pertama. Hasil itu memperlihatkan ketegangan internal yang nyata, dengan adu mulut di lapangan antara De Bruyne dan Lucca. Posisi Allegri pun tampak semakin dipertanyakan.

Sebaliknya, Lazio datang sebagai pemuncak klasemen Serie A setelah sepuluh pertandingan, berbekal lima kemenangan beruntun. Tim asuhan Gennaro Gattuso menang 2-1 atas Cagliari pada laga terakhir, menegaskan performa mereka yang sangat baik.

Namun, absennya Mattia Zaccagni menjadi pukulan bagi Lazio. Sang kapten mengalami cedera paha saat melawan Cagliari dan masa pemulihannya bisa mencapai satu bulan. Untuk menggantikannya, Gattuso tampaknya cenderung memberi Andrea Pinamonti kesempatan tampil sejak menit pertama, sementara Noslin tetap menjadi pilihan yang memungkinkan.

Sementara itu, daftar pemain Napoli yang absen sudah panjang: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres, dan Spinazzola, antara lain, masih belum bisa bermain. Allegri kembali dapat mengandalkan De Bruyne dan Hojlund, tetapi timnya perlu menemukan kembali kekompakan dan meraih hasil positif sebelum situasinya menjadi sulit dipulihkan.

Berikut semua informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar Tim

Kemungkinan susunan pemain SSC Napoli vs Lazio

3-5-1-1
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Formasi
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
A. MeretA. MeretS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardA. PedrazaA. PedrazaR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneK. TaylorK. TaylorA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-5-1-1
SSC Napoli

Susunan Pemain Utama

Lazio

Manajer

  • M. Allegri
  • G. Gattuso

Napoli harus menghadapi daftar panjang pemain yang absen: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo, dan Olivera absen karena cedera, sementara Marianucci menjalani skorsing. Allegri diperkirakan menurunkan Meret di bawah mistar, dengan Beukema, Rafa Marín, dan Rrahmani di lini belakang, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa, dan Gilmour di lini tengah, serta Hojlund di lini depan.

Lazio harus bermain tanpa Furlanetto, Gudmundsson, dan Zaccagni karena cedera. Gattuso mengandalkan Mandas di bawah mistar, dengan Sutalo, Provstgaard, dan Floriani Mussolini di lini belakang, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane, dan Isaksen di lini tengah, serta Noslin dan Cancellieri dalam trisula serangan.

Performa Terkini

NAP

NAP - Performa

BOD
M4-3
ROM
S3-3
MON
M1-4
JUV
K2-0
POR
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LAZ

LAZ - Performa

MON
M3-1
JUV
M0-3
PAR
M2-1
SAS
M2-6
CGL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Napoli mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya takluk 2-0 dari Juventus di Serie A. Dalam lima laga tersebut, Napoli mencetak dua belas gol dan kebobolan sebelas gol.

Lazio memenangi seluruh lima pertandingan liga terakhir mereka, dengan produktivitas gol yang mengesankan. Kemenangan terakhir diraih dengan skor 2-1 atas Cagliari, sementara sebelumnya Lazio menghajar Sassuolo 6-2 di kandang lawan. Dalam lima laga itu, tim asuhan Gattuso mencetak tiga belas gol dan kebobolan enam gol.

Rekor Pertemuan

Head to Head

SSC NapoliSeriLazio
1
1
3
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FT
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FT
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
FT
5Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Napoli menang 2-0 di kandang Lazio dalam laga Serie A. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tersedia, Lazio menang dua kali dan Napoli tiga kali, dengan hasil imbang 2-2 pada Februari 2025. Lazio kalah dalam kedua pertemuan langsung melawan Napoli di Serie A musim 2025/26.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
M
M
S
M
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
M
M
M
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
S
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
M
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
M
S
K
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Lazio menempati puncak klasemen, sementara Napoli berada di posisi kedelapan.

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