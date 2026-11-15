Cara menonton Namibia vs Kamerun dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 16 Nov 2026 - 08.00

Namibia menjamu Kamerun dalam kualifikasi Piala Afrika. Kamerun datang sebagai favorit kuat setelah tampil dominan pada pertemuan sebelumnya.

Kamerun, yang dipimpin David Pagou, memuncaki Grup G dan sedang dalam performa bagus. Kemenangan 2-0 atas Namibia pada pertemuan pertama awal bulan ini menegaskan kualitas mereka. Kamerun kini telah memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

Situasi Namibia lebih sulit. Tim asuhan Collin Benjamin kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya, termasuk kekalahan dari Kamerun tersebut dan kekalahan telak 6-0 dari Rusia dalam laga persahabatan. Namibia saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup.

Namun, hasil terbaru menunjukkan Namibia mampu bersaing di level ini. Kemenangan 1-0 atas Kongo pada September memperlihatkan kemampuan mereka meraih hasil dalam laga sulit. Keuntungan bermain di kandang juga akan berarti bagi tim yang membutuhkan poin ini.

Catatan Kamerun melawan Namibia dalam siklus kualifikasi ini kuat. Hasil imbang di Windhoek pada November 2024 masih menjadi satu-satunya poin yang diraih Namibia dari pertemuan terakhir kedua tim. Skuad Pagou akan berusaha memperkokoh posisinya di puncak klasemen.

Dengan persaingan di klasemen grup semakin ketat dan tempat di putaran final dipertaruhkan, Namibia membutuhkan hasil positif dalam laga ini. Sebaliknya, Kamerun bisa bermain sabar dan memaksimalkan peluang.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton laga kualifikasi Piala Afrika ini.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Periksa jadwal siaran setempat atau platform penyiar resmi untuk mengetahui pilihan menonton terbaru di wilayah Anda.

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