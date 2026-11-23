Pertandingan ini akan disiarkan oleh DAZN, yang menayangkan seluruh laga Serie A, serta Sky Sport. Siaran langsung melalui streaming juga tersedia di NOW dan Sky Go. Berikut pilihan untuk menonton Monza vs Fiorentina di TV dan melalui streaming langsung.

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Serie A - Pekan 12 23 Nov 2026 - 14.45 Stadio Brianteo

Monza dan Fiorentina bertemu pada Senin, 23 November, pukul 20.45 di Stadion Brianteo dalam laga penutup pekan ke-12 Serie A. Kedua tim mencari konsistensi, sementara posisi mereka di klasemen tidak memberi ruang untuk lengah.

Monza menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir. Kekalahan terbaru, 1-0 dari Atalanta, menegaskan periode sulit yang dialami tim asal Brianza itu. Kemenangan 4-0 atas Cagliari pada pertengahan Oktober tetap menjadi satu-satunya kemenangan mereka belakangan ini.

Fiorentina menjalani awal musim yang sulit, tetapi menunjukkan beberapa tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir. Kemenangan 4-2 di markas Sassuolo serta hasil imbang 2-2 melawan Atalanta dan Juventus menghasilkan poin-poin penting. Hasil 2-2 melawan Juventus adalah hasil terbaru mereka.

Paolo Vanoli telah menunjukkan kemampuannya mengubah susunan tim di tengah pertandingan. Di Brianza, ia harus memilih cara terbaik untuk memanfaatkan kualitas serangan yang tersedia. Sementara itu, Monza membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi mereka yang kian tidak nyaman di klasemen.

Hasil pertandingan masih sulit diprediksi: kedua tim tidak mampu menanggung kesalahan lagi. Berikut semua informasi mengenai waktu pertandingan, saluran TV, dan streaming langsung.

Kabar tim

Monza asuhan Matteo Paro harus bermain tanpa Yvan Kouadio Maye dan Michael Folorunsho yang cedera. Ivan Juric juga termasuk pemain yang absen karena menjalani skorsing. Dalam perkiraan susunan pemain, Toernqvist menempati posisi penjaga gawang, sementara Mota, Toure, dan Varela bermain di lini depan.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli memiliki dua pemain yang absen, yakni Marin Pongracic dan Fabiano Parisi, sementara tidak ada pemain yang menjalani skorsing. Perkiraan susunan pemain menempatkan De Gea di bawah mistar, dengan Mastantuono, Njie, dan Pedro Gonçalves di belakang Pellegrino. Informasi terbaru akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Monza mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan Serie A terakhir. Mereka kalah 1-0 dari Atalanta pada laga terbaru, sementara Napoli menang 4-1 di Brianteo. Kemenangan 4-0 atas Cagliari tetap menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, tim asal Brianza itu mencetak 8 gol dan kebobolan 10 kali.

Fiorentina mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Juventus, setelah menang 4-2 di markas Sassuolo dan bermain imbang 2-2 dengan Atalanta. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Inter (2-1) dan Como (3-1). Fiorentina mencetak 10 gol dan kebobolan 11 kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 13 Januari 2025, ketika Monza mengalahkan Fiorentina 2-1 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim berimbang, masing-masing meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, yakni skor 2-2 pada September 2024. Jumlah gol mereka juga sama: masing-masing 8.

Klasemen

Di Serie A, Monza menempati peringkat ke-18 dan berada di zona degradasi, sementara Fiorentina berada di posisi ke-15, tepat di luar tiga terbawah. Selisih posisi kedua tim tipis, dan hasil pertandingan ini bisa mengubah suasana hati keduanya.