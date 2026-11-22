Pertandingan ini akan disiarkan DAZN, yang menayangkan seluruh laga Serie A, serta Sky Sport. Siaran langsung via streaming juga tersedia di NOW dan Sky Go. Berikut pilihan untuk menonton Monza vs Fiorentina di TV dan melalui streaming langsung.

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Serie A - Pekan 12 23 Nov 2026 - 14.45 Stadio Brianteo

Monza dan Fiorentina bertemu pada Senin, 23 November pukul 20.45 di Stadion Brianteo, dalam laga penutup pekan ke-12 Serie A. Keduanya mencari konsistensi, sementara posisi mereka di klasemen tidak memberi ruang untuk lengah.

Monza menelan empat kekalahan dalam lima laga liga terakhir. Kekalahan terbaru, 1-0 dari Atalanta, menegaskan masa sulit yang sedang dihadapi tim asal Brianza itu. Kemenangan 4-0 atas Cagliari pada pertengahan Oktober tetap menjadi satu-satunya kemenangan mereka belakangan ini.

Fiorentina menjalani awal musim yang berat, tetapi menunjukkan beberapa tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir. Kemenangan 4-2 di markas Sassuolo serta hasil imbang 2-2 melawan Atalanta dan Juventus menghasilkan poin-poin penting. Hasil 2-2 melawan Juventus menjadi hasil terbaru mereka.

Paolo Vanoli telah menunjukkan kemampuannya mengubah susunan tim di tengah pertandingan. Di Brianza, ia harus menentukan cara terbaik memanfaatkan kualitas lini serang yang dimilikinya. Sementara itu, Monza membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen yang kian tidak nyaman.

Hasil laga ini masih sulit diprediksi: kedua tim tidak bisa menanggung kegagalan lagi. Berikut semua informasi mengenai waktu, kanal TV, dan siaran langsung via streaming.

Kabar tim

Monza asuhan Matteo Paro harus tampil tanpa Yvan Kouadio Maye dan Michael Folorunsho yang cedera. Ivan Juric juga masuk daftar pemain yang absen karena skorsing. Dalam prediksi susunan pemain, Toernqvist akan mengisi posisi penjaga gawang, sedangkan Mota, Toure, dan Varela tampil di lini depan.

Fiorentina asuhan Paolo Vanoli kehilangan Marin Pongracic dan Fabiano Parisi, tetapi tidak memiliki pemain yang terkena skorsing. Prediksi susunan pemain menempatkan De Gea di bawah mistar, dengan Mastantuono, Njie, dan Pedro Gonçalves di belakang Pellegrino. Kabar terbaru akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

Monza mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima laga Serie A terakhir. Mereka kalah 1-0 dari Atalanta pada pertandingan terbaru, sementara Napoli meraih kemenangan 4-1 di Brianteo. Kemenangan 4-0 atas Cagliari tetap menjadi satu-satunya kemenangan Monza dalam periode tersebut. Secara keseluruhan, tim asal Brianza itu mencetak 8 gol dan kebobolan 10 kali.

Fiorentina meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Juventus, setelah menang 4-2 di markas Sassuolo dan bermain imbang 2-2 dengan Atalanta. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Inter (2-1) dan Como (3-1). Fiorentina mencetak 10 gol dan kebobolan 11 kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir berlangsung pada 13 Januari 2025, ketika Monza mengalahkan Fiorentina 2-1 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim benar-benar berimbang: masing-masing meraih dua kemenangan dan satu laga berakhir imbang, yakni 2-2 pada September 2024. Jumlah gol mereka pun sama, masing-masing 8.

Klasemen

Di Serie A, Monza menempati posisi ke-18 dan berada di zona degradasi, sedangkan Fiorentina di posisi ke-15, tepat di atas tiga tim terbawah. Jarak kedua tim tipis dan hasil pertandingan ini bisa mengubah suasana hati keduanya.