Cara menonton Moldova vs Kazakhstan dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League C - Pekan 5 13 Nov 2026 - 12.00 Zimbru Stadium

Moldova menjamu Kazakhstan di Stadion Zimbru, Chisinau, dalam laga UEFA Nations League C yang sangat penting bagi posisi kedua tim di klasemen grup.

Tim Moldova asuhan Lilian Popescu memasuki pertandingan ini setelah memenangi pertemuan sebelumnya pada Oktober dengan skor 2-1 di kandang Kazakhstan. Hasil itu akan memberi mereka kepercayaan diri menjelang laga kandang ini. Kiprah mereka di Nations League berlangsung naik turun, dengan kemenangan tersebut diapit dua kekalahan dari Slovakia. Namun, dukungan penonton di Stadion Zimbru akan mendorong mereka untuk melanjutkan hasil positif itu.

Kazakhstan, yang ditangani John van't Schip, datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe dalam pertandingan terakhir mereka. Hasil itu melanjutkan tren inkonsisten tim yang kesulitan meraih hasil bagus secara beruntun di grup ini.

Moldova berada di posisi ketiga Grup 3, sedangkan Kazakhstan menempati posisi keempat. Artinya, kedua tim berada di bawah tekanan untuk meraih poin dan memperbaiki posisi sebelum fase grup berakhir.

Simak informasi selengkapnya tentang cara menonton pertandingan ini secara langsung berikut ini.

Kabar tim & skuad