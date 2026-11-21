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Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 12.00 San Siro

Milan vs Frosinone disiarkan langsung di Italia. Berikut saluran untuk menyaksikan pertandingan melalui TV dan live streaming.

Milan kembali ke San Siro pada Minggu, 22 November 2026, untuk menghadapi Frosinone saat Serie A bergulir lagi setelah jeda internasional. Tim asuhan Ruben Amorim menempati peringkat keempat klasemen dan berupaya menjaga konsistensi setelah menang di kandang Genoa.

Milan mendapat sejumlah kabar positif dari ruang perawatan menjelang pertandingan ini. Mike Maignan sudah kembali menjalani sebagian latihan bersama tim dan kemungkinan besar menjadi starter di bawah mistar. Christian Pulisic baru akan kembali ke Milanello sehari sebelum pertandingan, tetapi Amorim tidak berniat mencadangkan pemain asal Amerika Serikat itu.

Diego Moreira tengah menjadi sorotan di Milan. Pemain asal Belgia itu menutup jeda internasional dengan penampilan luar biasa melawan Italia di Nations League, mencetak gol yang memastikan skor akhir 4-1 dan menjadi pemain terbaik di lapangan. Di liga, ia sudah mencatatkan empat gol dan tiga assist dalam tujuh penampilan.

Yunus Musah mendapat peran penting yang tak terduga di bawah Amorim. Pemain asal Amerika Serikat itu telah bermain selama 759 menit di Serie A, lebih banyak daripada Rabiot. Saat melawan Genoa, ia dimainkan sebagai bek kiri dadakan dan tampil baik.

Frosinone asuhan Massimiliano Alvini datang ke Milan dalam performa bagus, dengan tiga kemenangan dalam lima laga liga terakhir. Mereka hanya sekali kalah dalam periode tersebut, yakni 3-0 dari Napoli, dan menempati peringkat keenam klasemen.

Absennya Antonio Raimondo menjadi pukulan bagi lini serang tim tamu, meski sang pemain diperkirakan pulih sebelum akhir tahun. Klub sudah bergerak di bursa transfer untuk mengatasi masalah itu dengan mengajukan tawaran konkret bagi seorang penyerang asal Swedia.

Untuk menyaksikan pertandingan secara langsung melalui TV atau live streaming, berikut informasi lengkap mengenai saluran yang tersedia.

Kabar tim

Milan kembali dapat mengandalkan Maignan, yang akan menjadi starter setelah mengalami masalah pada paha saat membela tim nasional. Pulisic dijadwalkan tiba di Milanello sehari sebelum laga dan akan bermain sejak awal. Kondisi Pavlovic masih diragukan: bek asal Serbia itu sudah kembali menjalani sebagian latihan, tetapi keputusan untuk memainkannya sejak awal bergantung pada sesi latihan sehari sebelum pertandingan. Diawara siap menggantikannya. Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze, dan Terracciano masih absen. Prediksi susunan pemain Milan: Bouyer; De Winter, Diawara, Gila; Modric, Musah, Moreira, Rabiot; Pulisic; Ramos, Cisse.

Frosinone harus bermain tanpa Raimondo, Grillitsch, dan Terzic karena cedera, sementara Bracaglia menjalani skorsing. Prediksi susunan pemain tim tamu: Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea.

Performa terkini

Milan meraih tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan tandang 2-1 atas Genoa di Serie A. Dalam periode tersebut, Milan mengalahkan Inter 3-1 dan Udinese 2-0, tetapi juga kalah telak 2-4 di kandang dari Bologna serta tersingkir dari Europa League setelah takluk 0-2 dari Ferencvaros. Dalam lima pertandingan, Milan mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Frosinone mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Serie A. Kekalahan terbaru mereka terjadi saat takluk 1-0 dari Cagliari, tetapi sebelum itu Frosinone menang 2-0 atas Torino dan melibas Lecce 5-1. Hasil imbang 4-4 melawan Atalanta menunjukkan produktivitas lini serang tim ini. Dalam lima pertandingan, Frosinone mencetak dua belas gol dan kebobolan tujuh kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 3 Februari 2024, ketika Frosinone menang 2-3 di kandang atas Milan di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Milan meraih tiga kemenangan, Frosinone satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Hasil lain dalam dataset mencakup kemenangan Milan 3-1 di San Siro pada Desember 2023 dan hasil 0-0 di Benito Stirpe pada Desember 2018.

Klasemen

Di Serie A, Milan saat ini menempati peringkat keempat, sedangkan Frosinone berada di posisi keenam klasemen.