Cara menonton Melbourne Victory vs Viettel dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 02.45

Melbourne Victory menjamu Viettel di Liga Champions Asia Two. Kedua tim masih mencari kemenangan pertama di Grup E. Lokasi pertandingan dan waktu kick-off belum dikonfirmasi.

Victory belum menang dalam lima pertandingan terakhir. Mereka meraih tiga hasil imbang dan menelan dua kekalahan, termasuk dalam kedua pertemuan dengan Persib Bandung di kompetisi ini.

Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Auckland FC di A-League Men. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Adelaide United. Mereka mampu mencetak gol, tetapi lini pertahanan terus kebobolan.

Viettel datang dengan kekhawatiran lebih besar. Mereka kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir, sementara dua kekalahan dari FC Seoul di turnamen ini terjadi dengan skor telak, 5-0 dan 3-0.

Performa mereka di kompetisi domestik lebih stabil, tetapi tetap kurang meyakinkan, dengan hasil imbang 0-0 melawan Song Lam Nghe An dan 1-1 melawan Thanh Hoa FC di V-League.

Kedua tim bertemu pada September dan bermain imbang 1-1. Karena itu, Victory akan merasa berpeluang meraih hasil yang lebih baik kali ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Detail saluran TV dan layanan streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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