Cara menonton Meksiko U17 vs Kamerun U17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 2 24 Nov 2026 - 08.30

Meksiko U17 menghadapi Kamerun U17 di Grup K Piala Dunia U17, dengan kedua tim berupaya memperbaiki posisi di klasemen. Stadion dan kota tempat pertandingan belum dikonfirmasi.

Meksiko datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka mengalahkan Rumania U17 1-0 dalam laga terakhir dan naik ke posisi kedua grup.

Kemenangan itu menstabilkan kiprah mereka yang naik turun. Sebelumnya di turnamen ini, Meksiko bermain imbang 2-2 dengan Argentina U17, tetapi kalah 5-0 dari Portugal U17.

Kamerun datang setelah mengalami kemunduran. Mereka kalah 2-1 dari Venezuela U17 dalam pertandingan terakhir.

Kekalahan itu menempatkan mereka di posisi ketiga Grup K, satu tingkat di bawah Meksiko. Mereka ingin segera memangkas jarak tersebut.

Meksiko unggul dari segi performa dan posisi, tetapi persaingan di grup masih ketat. Berikut cara mengikuti pertandingan ini, termasuk waktu kick-off, saluran TV, dan informasi streaming langsung.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad