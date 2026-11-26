Cara menonton Marseille vs Levski Sofia dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Stade Orange Velodrome

Marseille menjamu Levski Sofia dalam laga Liga Europa di Stade Orange Velodrome. Tim asuhan Bruno Genesio perlu bangkit setelah hasil buruk pada akhir pekan.

Marseille kalah 3-2 di kandang dari Le Mans dalam laga Ligue 1 pada 22 November. Hasil itu mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun mereka di semua kompetisi dan mengejutkan mengingat performa yang sebelumnya mereka tunjukkan.

Kekalahan itu terjadi saat menghadapi tim yang hanya meraih dua poin dari lima laga liga sebelumnya. Marseille kini kembali berlaga di Eropa dengan tekad menebus hasil tersebut di hadapan pendukung sendiri.

Timothy Weah menerima reputasi Marseille sebagai salah satu tim yang paling tidak disukai di Prancis. Menurutnya, tekanan itu memberinya dorongan tambahan. Pemain sayap asal Amerika Serikat tersebut mengenakan ban kapten di bawah asuhan Genesio dan mengatakan bahwa ia dan pelatihnya memiliki pandangan yang sama dan tenang.

Levski Sofia datang dari Bulgaria dengan catatan yang lebih baik belakangan ini di Liga Europa. Mereka mengalahkan Jagiellonia Bialystok 1-0 pada awal bulan ini, lalu menang 4-1 di kandang Lokomotiv Sofia dalam laga Liga Profesional Pertama pada 22 November.

Tim asuhan Julio Velazquez berada di posisi ke-10 klasemen Liga Europa, jauh di atas Marseille yang menempati posisi ke-31.