Cara menonton Maroko vs Niger dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 13 Nov 2026 - 15.00

Maroko menjamu Niger dalam kualifikasi Piala Afrika. Tim asuhan Mohamed Ouahbi itu ingin melanjutkan awal kiprah mereka yang kuat.

Maroko berada di puncak Grup A menjelang laga ini setelah memenangi kedua pertandingan kualifikasi mereka sejauh ini. Performa terkini mereka ditandai kemenangan beruntun atas Gabon dan Lesotho. Skuad Maroko pun datang dengan momentum kuat meski tersingkir pada tahap lanjut Piala Dunia musim panas lalu.

Maroko mencapai perempat-final Piala Dunia FIFA 2026 sebelum kalah dari Prancis. Hasil itu menyakitkan, tetapi tidak banyak mengurangi reputasi tim nasional yang kian besar di tingkat benua. Pendukung Maroko tetap menjadi salah satu yang paling bersemangat dalam sepakbola Afrika.

Niger datang dalam posisi sulit. Tim asuhan Nabil Neghiz berada di urutan ketiga grup dan kesulitan menjaga konsistensi, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode itu diraih atas Lesotho di kualifikasi.

Rekor pertemuan kedua tim memberi Maroko alasan tambahan untuk percaya diri. Keduanya bertemu dalam kualifikasi Piala Dunia tahun lalu. Maroko menang 5-0 di kandang sebelum meraih kemenangan 2-1 di Niger.

Untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Afrika ini, simak selengkapnya di bawah.

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