Cara menonton Manchester United vs Brentford dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 10.00 Old Trafford

Manchester United menjamu Brentford di Old Trafford pada Sabtu, 28 November, dalam laga Liga Primer saat United masih mencari jawaban atas masalah mereka.

Mauricio Pochettino masih menantikan kemenangan pertamanya sebagai manajer United. Kiprahnya dimulai dengan kekalahan 4-0 di markas Liverpool, disusul hasil imbang 2-2 melawan Sporting di Liga Champions pada Rabu.

Malam itu di Lisbon diwarnai dua penalti dalam rentang tiga menit, gol penyeimbang Sporting menjelang akhir laga, dan kartu merah untuk Youri Tielemans. Bruno Fernandes mencetak dua gol, tetapi United pulang dengan satu poin yang mereka rasa seharusnya menjadi tiga.

Senne Lammens mendapat sorotan setelah melakukan sejumlah kesalahan di Portugal. Pochettino secara terbuka memberikan dukungan kepada penjaga gawangnya dan mengatakan lini pertahanan juga harus memikul sebagian tanggung jawab.

Brentford datang dalam kondisi jauh lebih baik. Tim asuhan Keith Andrews mengalahkan Everton 4-0 pada Senin dan menempati peringkat keenam klasemen, sementara United berada di posisi ke-19.

Leny Yoro dapat bermain setelah banding United atas kartu merahnya di Anfield dikabulkan. Komisi independen memutuskan bahwa kartu merah itu merupakan kesalahan yang jelas.