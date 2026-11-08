Cara menonton Manchester United vs Aston Villa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.30 Old Trafford

Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Minggu dalam laga Liga Primer Inggris yang sangat penting bagi kedua klub menjelang jeda internasional.

United datang setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Roma di Liga Champions pada tengah pekan, hasil yang mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan sejak September. Tim asuhan Michael Carrick masih berada dalam situasi sulit di kompetisi domestik. Mereka menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Primer Inggris dan tidak boleh kembali terpeleset di kandang.

Kemenangan atas Roma mengangkat semangat di Old Trafford, tetapi harus dibayar mahal. Carlos Baleba, pemain yang didatangkan dari Brighton pada musim panas dengan harga £70 juta, tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada babak kedua karena diduga mengalami masalah hamstring. Carrick kemudian mengonfirmasi bahwa pemain berusia 22 tahun itu akan absen selama beberapa pekan, sehingga tidak bisa tampil dalam laga ini maupun sepanjang jeda internasional.

Aston Villa datang ke Manchester dengan menempati peringkat ke-10, meski performa mereka belakangan ini tidak konsisten. Tim asuhan Unai Emery kalah 3-0 dari Barcelona di Liga Champions pada Selasa lalu, meski sempat meraih kemenangan penting 2-1 atas Manchester City pada awal Oktober.

Zion Suzuki, pemain yang didatangkan Villa pada musim panas, menarik perhatian klub-klub di berbagai penjuru Eropa setelah tampil mengesankan sebagai penjaga gawang pada awal musim. Namun, Emery akan berfokus mengumpulkan poin Liga Primer Inggris pada Minggu, bukan pada spekulasi transfer seputar kipernya.

United sangat membutuhkan kemenangan agar tetap berada di luar zona degradasi, sementara Villa ingin kembali menembus paruh atas klasemen. Kedua tim tidak bisa menganggap enteng pertandingan ini.