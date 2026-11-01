Cara menonton Mallorca vs Cadiz dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 12 2 Nov 2026 - 15.00 Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca menjamu Cadiz di Estadi Mallorca Son Moix, Palma, dengan kedua tim berupaya memperkuat posisi mereka di klasemen Segunda Division.

Tim asuhan Luis Garcia berada di peringkat kedelapan klasemen dan sulit dikalahkan di kandang. Namun, performa terkini mereka menunjukkan bahwa tim ini masih mencari konsistensi. Tiga hasil imbang dalam empat pertandingan liga terakhir membuat mereka tetap berada di paruh atas, tetapi juga kehilangan peluang meraih poin lebih banyak.

Cadiz datang dalam situasi rumit. Tim asuhan Albert Celades berada di peringkat ke-19, terancam degradasi, dan perlu mengakhiri rangkaian hasil yang naik turun jika ingin menjauh dari zona bahaya.

Tim tamu menunjukkan daya juang pada pertengahan pekan dengan melaju di Copa del Rey berkat kemenangan 3-1 di markas Xerez. Hasil itu mungkin memberi mereka kepercayaan diri menjelang akhir pekan. Namun, apakah hal tersebut akan terwujud dalam penampilan mereka pada laga tandang di liga masih harus dilihat.

Mallorca akan percaya diri menghadapi laga di kandang. Kemenangan 3-1 atas Las Palmas pada awal Oktober menunjukkan bahwa mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Mallorca vs Cadiz, termasuk waktu kick-off dan kabar terbaru kedua tim.

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