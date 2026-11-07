Cara menonton Malaga vs Racing Santander dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 08.00 Estadio La Rosaleda

Malaga menjamu Racing Santander di Estadio La Rosaleda pada Minggu, 8 November, dalam laga LaLiga yang mempertemukan dua tim penghuni papan bawah klasemen.

Malaga berada di dasar klasemen dan sangat kesulitan menjaga konsistensi musim ini. Tim asuhan Juan Funes hanya menang sekali dalam lima pertandingan liga terakhir dan kebobolan sembilan gol dalam periode tersebut, sehingga memperkuat pertahanan menjadi kebutuhan paling mendesak.

Racing Santander datang setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Real Madrid pada pertandingan liga sebelumnya, hasil yang membuat tim asuhan Jose Lopez berada di posisi ke-16. Tim tamu banyak kebobolan dalam beberapa pekan terakhir dan membutuhkan peningkatan performa yang signifikan untuk meraih poin dalam lawatan ke selatan ini.

Kedua tim tidak bisa terus kehilangan poin. Malaga hanya mencetak dua gol dalam lima pertandingan liga terakhir. Dengan kepercayaan diri para pemain yang rapuh, meningkatkan ketajaman serangan akan sama pentingnya dengan memperkokoh pertahanan.

Bagi Racing, suasana di sekitar klub beragam. Kemenangan atas Ribadesella CF di Copa del Rey memberi sedikit kelegaan, tetapi performa di liga tetap menjadi prioritas dan jumlah gol yang mereka derita mengkhawatirkan.

Laga ini terasa seperti pertarungan bernilai enam poin bagi kedua klub. Setelah peluit akhir di La Rosaleda, jarak mereka dari posisi aman maupun zona berbahaya bisa berubah secara signifikan.

Simak terus untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Malaga vs Racing Santander secara langsung.

Pilihan streaming langsung untuk Malaga vs Racing Santander tercantum di bawah ini.

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