Cara menonton Malaga vs Athletic Bilbao dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 10.15 Estadio La Rosaleda

Malaga menjamu Athletic Bilbao di Estadio La Rosaleda dalam laga LaLiga yang mempertemukan tim juru kunci dengan tim penghuni paruh atas klasemen.

Tim asuhan Juan Funes berada di posisi ke-20 dan kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil buruk terbaru adalah kekalahan 1-0 dari Osasuna pada 22 November.

Tuan rumah kesulitan mengubah upaya mereka menjadi poin. Mereka kalah 1-2 dari Racing Santander dan 2-1 dari Real Betis sebelum kekalahan dari Osasuna, serta belum memenangi pertandingan liga sepanjang rentetan tersebut.

Athletic datang dengan menempati posisi kedelapan di bawah Edin Terzic. Mereka kalah 1-0 dari Espanyol pada 20 November, hasil yang mengakhiri rentetan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 4-0 atas Getafe.

Tim asuhan Terzic mencetak enam gol saat menghadapi AE Prat di Copa del Rey dan mengalahkan Real Sociedad 2-1 di liga. Performa mereka di luar wilayah Basque akan diuji di stadion tempat Malaga sangat membutuhkan hasil positif.

Berikut cara mengikuti pertandingan tersebut, dengan informasi tayangan di bawah ini.

Pilihan saluran TV dan streaming langsung untuk Malaga vs Athletic Bilbao tercantum di bawah ini. Gunakan tautan untuk menonton secara langsung.

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