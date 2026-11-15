Cara menonton Makedonia Utara vs Slovenia dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League B - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Todor Proeski Arena

Makedonia Utara menjamu Slovenia di Todor Proeski Arena, Skopje, dalam laga Grup 1 Liga B UEFA Nations League. Meski tak banyak lagi yang diperebutkan di papan atas, harga diri tetap menjadi taruhan.

Tim asuhan Goce Sedloski menjalani kiprah yang buruk. Makedonia Utara kalah dalam kelima pertandingan mereka di Nations League dan berada di dasar klasemen grup. Mereka kebobolan banyak gol sepanjang periode ini dan hanya mampu mencetak segelintir gol.

Slovenia tiba di Skopje setelah menuntaskan urusan mereka di Nations League untuk periode ini. Tim asuhan Bostjan Cesar bermain imbang 0-0 dengan Swiss di Maribor pada pertandingan sebelumnya, hasil yang cukup bagi Swiss untuk memastikan promosi ke Liga A.

Bagi Slovenia, hasil imbang itu memperpanjang rangkaian hasil yang beragam. Mereka memasuki laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, serta akan berusaha menutup fase grup dengan hasil positif.

Rekor pertemuan berpihak kepada Slovenia, yang mengalahkan Makedonia Utara 2-0 pada pertemuan pertama pada September. Hasil itu diraih lewat penampilan paling meyakinkan Slovenia di fase grup dan menjadi gambaran tentang apa yang ingin dicapai tim tamu dalam laga ini.

Dengan Swiss sudah memastikan promosi dan laga terakhir Skotlandia melawan Swiss menjadi pertandingan lain yang patut diperhatikan, laga ini hanya berdampak kecil pada klasemen grup, tetapi tetap menjadi pertandingan Nations League yang kompetitif.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Makedonia Utara vs Slovenia secara langsung.

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