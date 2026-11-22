Cara menyaksikan Liverpool vs Manchester United dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Mauricio Pochettino memulai kiprahnya di Manchester United di salah satu stadion paling menantang dalam sepak bola Inggris, ketika United bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool di Premier League pada Minggu.

Pochettino baru tiba di Carrington pada Rabu, menggantikan Michael Carrick yang dipecat setelah United hanya meraih satu kemenangan dari 10 pertandingan liga pertama mereka. Hasil itu menempatkan klub di peringkat ke-18, posisi terendah mereka pada tahap musim ini sejak 1986-87. Ia mengaku hanya tidur tiga atau empat jam setiap malam demi segera menyiapkan skuadnya.

Liverpool berada di posisi keempat dan memiliki peluang menang 57,3 persen menurut superkomputer Opta, meski mereka baru sekali menang dalam lima laga kandang liga musim ini. Tim asuhan Andoni Iraola juga kalah dari Fenerbahce di Liga Champions pada pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Iraola telah memperingatkan para pemainnya agar tidak terkecoh oleh posisi United di liga. Tim tamu menang 2-1 di Anfield musim lalu dan memenangi kedua pertemuan liga melawan Liverpool, hasil yang menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi ancaman nyata terlepas dari posisi mereka di klasemen.

Pochettino mewarisi tim yang belum mencatatkan nirbobol di Premier League dan kebobolan dengan rasio 0,14 gol harapan non-penalti per tembakan yang dihadapi, angka terburuk di liga. Tugas paling mendesaknya adalah menata pertahanan yang berulang kali mudah ditembus musim ini.

Pelatih asal Argentina itu juga memiliki catatan pribadi yang buruk melawan tuan rumah pada Minggu, setelah gagal menang dalam delapan pertemuan terakhirnya dengan Liverpool selama menangani Tottenham dan Chelsea. Riwayat tersebut, ditambah situasi saat ini, menjadikan laga ini ujian berat.