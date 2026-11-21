Cara menonton Liverpool vs Manchester United dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Jaringan Privat Virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Mauricio Pochettino mengawali masa kepelatihannya di Manchester United di salah satu stadion paling menantang dalam sepakbola Inggris, saat United bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool di Premier League pada Minggu.

Pochettino baru tiba di Carrington pada Rabu untuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat setelah United hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh laga pembuka liga. Hasil itu menempatkan klub di peringkat ke-18, posisi terendah mereka pada tahap ini sejak musim 1986/87. Ia mengaku hanya tidur tiga atau empat jam setiap malam demi menyiapkan skuadnya.

Liverpool berada di peringkat keempat dan memiliki peluang menang 57,3 persen menurut superkomputer Opta, meski mereka hanya sekali menang dalam lima laga kandang di liga musim ini. Tim asuhan Andoni Iraola juga kalah dari Fenerbahce di Liga Champions dalam pertandingan Eropa terakhir mereka.

Iraola telah memperingatkan para pemainnya agar tidak terkecoh oleh posisi United di liga. Tim tamu menang 2-1 di Anfield musim lalu dan memenangi kedua pertemuan liga melawan Liverpool, catatan yang menjadikan mereka ancaman nyata terlepas dari posisi mereka di klasemen.

Pochettino mengambil alih tim yang belum pernah mencatatkan laga tanpa kebobolan di Premier League dan memiliki angka kebobolan gol harapan non-penalti sebesar 0,14 per tembakan yang dihadapi, catatan terburuk di liga. Tugas paling mendesaknya adalah menata pertahanan yang berulang kali mudah ditembus musim ini.

Pelatih asal Argentina itu juga memiliki catatan pribadi yang buruk melawan tuan rumah pada Minggu ini. Ia gagal menang dalam delapan pertemuan terakhirnya dengan Liverpool selama menangani Tottenham dan Chelsea. Riwayat tersebut dan situasi saat ini sama-sama membuat laga ini menjadi ujian berat.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Liverpool vs Manchester United.

Kabar tim dan skuad