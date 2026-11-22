Cara menonton Levante vs Elche menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 23 Nov 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante dan Elche bertemu di Estadio Ciudad de Valencia dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi kedua klub di papan bawah klasemen.

Levante memasuki pertandingan ini di posisi ke-17 setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Tim asuhan Luis Castro bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo dalam laga liga terakhir mereka dan membutuhkan kontribusi lebih besar di lini serang untuk menjauh dari zona bahaya.

Elche berada satu posisi di bawahnya, yakni peringkat ke-18, dan datang ke Valencia tanpa kemenangan dalam dua laga terakhir LaLiga. Tim asuhan Martin Anselmi kalah 2-0 dari Real Betis pada 8 November, hasil yang memperpanjang tren performa mengkhawatirkan mereka di liga.

Kedua tim juga harus menghadapi masalah cedera. Elche kehilangan sejumlah pemain tim utama, yang bisa membatasi pilihan Anselmi dalam laga yang di atas kertas merupakan duel langsung untuk menghindari degradasi.

Kedua klub telah bertemu lima kali dalam beberapa musim terakhir di LaLiga dan Segunda Division, dengan Levante memenangi tiga pertemuan tersebut. Pertemuan terakhir mereka, ketika Levante menang 3-2 di stadion ini pada Januari 2026, memberi gambaran bahwa laga kali ini akan berlangsung sengit.

Dengan kedua tim hanya terpaut satu poin dan satu posisi, pentingnya laga ini sudah jelas. Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan Levante vs Elche secara langsung.

Levante vs Elche dapat disaksikan melalui live streaming menggunakan ExpressVPN oleh pemirsa yang berada di luar wilayah asal mereka.

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