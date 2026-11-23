Cara menonton Levante vs Elche dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 23 Nov 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante dan Elche bertemu di Estadio Ciudad de Valencia dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi kedua klub di papan bawah klasemen.

Levante memasuki pertandingan ini di posisi ke-17 setelah hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Tim asuhan Luis Castro bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo pada laga liga terakhir mereka dan perlu meningkatkan produktivitas serangan agar menjauh dari zona bahaya.

Elche berada satu posisi di bawahnya, di urutan ke-18, dan tiba di Valencia tanpa kemenangan dalam dua laga LaLiga terakhir. Tim asuhan Martin Anselmi kalah 2-0 dari Real Betis pada 8 November, hasil yang memperpanjang rentetan performa mengkhawatirkan mereka di liga.

Kedua tim harus mengatasi masalah cedera. Elche kehilangan sejumlah pemain tim utama, yang bisa membatasi pilihan Anselmi dalam laga yang di atas kertas merupakan duel langsung dalam persaingan menghindari degradasi.

Kedua klub telah bertemu lima kali dalam beberapa musim terakhir di LaLiga dan Segunda División, dengan Levante memenangkan tiga pertemuan tersebut. Pertemuan terakhir mereka, yang dimenangi Levante 3-2 di stadion ini pada Januari 2026, memberi gambaran bahwa laga sore ini akan berlangsung sengit.

Dengan kedua tim hanya terpaut satu poin dan satu posisi, pentingnya laga ini jelas. Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Levante vs Elche secara langsung.

Levante vs Elche dapat ditonton secara langsung melalui ExpressVPN oleh penonton yang berada di luar wilayah asal mereka.