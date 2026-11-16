Cara menonton Lesotho vs Gabon dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 08.00

Lesotho menghadapi Gabon dalam kualifikasi Piala Afrika. Gabon datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertemuan sebelumnya.

Gabon menempati posisi kedua Grup A di bawah asuhan Sebastien Migne. Mereka memenangi dua laga kualifikasi terakhir dan mencetak empat gol tanpa kebobolan dalam kedua pertandingan tersebut. Mereka bertandang dengan mengetahui bahwa hasil positif akan semakin memperkuat posisi mereka di grup.

Lesotho sedang menjalani periode sulit. Tim asuhan Bob Mafoso berada di posisi keempat grup dan kalah dalam empat pertandingan terakhir, dengan kebobolan sembilan gol. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Kenya dalam laga persahabatan pada Juni lalu, tetapi belum meraih kemenangan sejak itu.

Kedua tim bertemu beberapa hari lalu, ketika Gabon menang 2-0. Lesotho perlu memberikan respons yang sejauh ini belum mampu mereka tunjukkan dalam kampanye ini.

Bagi Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang tetap menjadi nama paling menonjol yang dikaitkan dengan tim nasional. Penyerang itu membangun reputasinya sebagai salah satu pemain depan paling tajam di sepakbola Eropa.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton langsung pertandingan kualifikasi Piala Afrika ini.

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