Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 12.00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce versus Genoa akan disiarkan langsung di DAZN, NOW, dan Sky Sport. Berikut pilihan berlangganan untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

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Lecce menjamu Genoa di Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare dalam laga Serie A yang mempertemukan dua tim yang berdekatan di papan tengah klasemen.

Lecce asuhan Eusebio Di Francesco datang ke pertandingan ini dalam situasi sulit. Empat kekalahan dalam lima laga liga terakhir menunjukkan bahwa mereka kesulitan tampil konsisten. Pada pertandingan terakhir, kekalahan telak 5-1 dari Frosinone semakin menambah kekhawatiran di kubu Lecce.

Sebaliknya, Genoa datang ke Via del Mare dengan semangat yang berbeda. Tim asuhan Daniele De Rossi mengalahkan Juventus 2-0 pada Rabu malam di Ferraris. Kemenangan itu mengembalikan antusiasme di kubu Genoa dan memperkokoh posisi mereka di klasemen.

Bagi Lecce, ini adalah pertandingan yang tidak boleh mereka jalani dengan buruk. Lecce harus menghadapi sejumlah absensi penting, ditambah skorsing Kialonda Gaspar yang semakin menyulitkan rencana Di Francesco di lini pertahanan.

Di sisi lain, De Rossi dapat mengandalkan skuad yang menunjukkan soliditas dalam beberapa pekan terakhir, dengan tiga kemenangan dalam empat laga liga terakhir. Genoa ingin mempertahankan tren positif itu saat bermain tandang.

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Kabar tim

Lecce tidak dapat memainkan Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, dan Medon Berisha karena cedera, sementara Kialonda Gaspar menjalani skorsing. Di Francesco diperkirakan mengandalkan susunan sebelas pemain berikut: Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro; Gandelman, Maleh, Ngom; Gallo, Veiga; Esteban.

Genoa harus bermain tanpa Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh, dan Lorenzo Venturino karena cedera. De Rossi diperkirakan menurunkan susunan sebelas pemain berikut: Bijlow; Vasquez, Oestigard, Marcandalli; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup; Vitinha, Osmajic. Informasi terbaru diperkirakan tersedia dalam beberapa jam menjelang kick-off.

Performa terkini

Lecce mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima pertandingan Serie A terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan sebelas gol kebobolan. Lecce baru saja mengalami kekalahan telak 5-1 dari Frosinone, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Juventus. Satu-satunya catatan positif dalam periode terakhir adalah kemenangan telak 3-0 atas Udinese. Tim asuhan Di Francesco belum menang dalam tiga pertandingan berturut-turut.

Genoa mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan enam gol dicetak dan empat gol kebobolan. Genoa datang setelah menang 2-0 atas Juventus di Ferraris, dan sebelumnya mengalahkan Venezia 1-0. Dua kekalahan dalam rentang tersebut terjadi saat menghadapi Roma di liga dan Rapid Bucarest dalam laga persahabatan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Mei 2026, ketika Lecce menang 1-0 di kandang dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, catatannya berimbang: Genoa menang dua kali, Lecce sekali, dan dua laga berakhir imbang. Dua pertemuan terakhir di Via del Mare menghasilkan masing-masing satu kemenangan bagi kedua tim.

Klasemen

Di Serie A, Lecce menempati posisi ke-14, sedangkan Genoa berada di posisi ke-13. Kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen.

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