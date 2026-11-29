Lecce vs Atalanta akan disiarkan langsung di TV dan melalui streaming oleh DAZN Italia. Berikut saluran dan tautan untuk menonton pertandingan secara langsung.

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Serie A - Pekan 13 30 Nov 2026 - 12.30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce menjamu Atalanta di Stadion Via del Mare pada pekan ke-13 Serie A. Pertandingan berlangsung Senin, 30 November, pukul 18.30.

Lecce sedang melalui periode sulit. Dalam lima laga liga terakhir, mereka hanya meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan, yang terbaru dengan skor 3-0 melawan Lazio. Di kandang, satu-satunya kemenangan mereka musim ini diraih pada pertengahan September atas Monza.

Atalanta datang setelah dua kali beruntun bangkit dari ketertinggalan. Mereka bermain imbang 4-4 dengan Inter, lalu mengalahkan Borac Banja Luka 3-2 di Conference League setelah tertinggal 2-0 hingga menit ke-86.

Namun, tim asuhan Maurizio Sarri belum menemukan konsistensi di liga. Mereka berada di posisi ke-12 dengan 15 poin, sementara Lecce menempati posisi ke-15.

Sarri kembali bertemu Nikola Krstovic, yang pernah bekerja dengannya. Krstovic sedang tampil bagus dan juga mencetak gol di Bosnia. Sementara itu, Marco Carnesecchi masih absen, sehingga Sportiello kembali menjaga gawang.

Eusebio Di Francesco memburu poin untuk memperbaiki posisi timnya di klasemen di hadapan pendukung sendiri. Berikut seluruh informasi mengenai saluran TV, streaming, dan waktu pertandingan.

Kabar kedua tim

Lecce asuhan Eusebio Di Francesco harus tampil tanpa Santiago Pierotti dan Mohamed Kaba yang cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Dalam prediksi susunan pemain, Falcone menjaga gawang, dengan Tiago Gabriel, Veiga, Gallo, dan Siebert di lini belakang, Coulibaly dan Maleh di lini tengah, serta Fofana, Geubbels, Fatah, dan N'Dri di depan.

Atalanta asuhan Maurizio Sarri kehilangan Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou, dan Marco Carnesecchi karena cedera. Tidak ada pemain yang terkena skorsing. Dalam prediksi susunan pemain, Sportiello menjaga gawang, Kolasinac, Bellanova, Scalvini, dan Zappacosta mengisi lini belakang, Ederson dan Kessie berada di lini tengah, sementara Zalewski, De Ketelaere, dan Elmas bermain di belakang Krstovic. Pembaruan akan ditambahkan jika ada menjelang kick-off.

Performa terkini

Lecce mencatat satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, tanpa kemenangan. Hasil terbaru mereka adalah laga dengan skor 3-0 melawan Lazio. Kekalahan lainnya terjadi melawan Genoa (1-2), Frosinone (5-1), dan Juventus (0-2), sedangkan hasil imbang diraih dengan skor 1-1 melawan Torino. Lecce mencetak 3 gol dan kebobolan 11 gol.

Atalanta meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-2 di kandang Borac Banja Luka dalam Conference League. Hasil lainnya mencakup skor 4-4 melawan Inter dan kemenangan 1-0 di Monza, sementara kekalahan terberat mereka adalah skor 0-3 melawan Parma. Atalanta mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 6 April 2026 di Serie A, ketika Atalanta menang 3-0 di kandang Lecce. Dalam lima pertemuan yang dihitung, Atalanta menang empat kali dan bermain imbang sekali, tanpa pernah kalah. Atalanta mencetak 14 gol dan Lecce 2 gol.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Lecce berada di posisi ke-15, sedangkan Atalanta menempati posisi ke-12.